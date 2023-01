JAKARTA - Liga Futsal Profesional 2022-2023 resmi dimulai hari ini, Sabtu (7/1/2023) di GOR POPKI Cibubur, Jakarta Timur. Di hari pembukaan, panitia pun menyediakan total 2.000 tiket, yang bisa dibeli oleh pencinta futsal Tanah Air.

Sekadar diketahui, ajang ini merupakan yang pertama kali dihadiri penonton pasca Pandemi Covid-19. Sebab demikian, panitia berharap para pencinrta futsal bisa kembali menikmati kompetisi dengan hadir langsung di venue pertandingan.

(Pembukaan Liga Futsal Profesional 2022-2023 hari ini)

Adapun jumlah tiket tersebut hanya dikhususkan untuk pertandingan yang berlangsung hari ini. Di mana ada lima laga, yang bakal tersaji hari ini.

Kelima laga tersebut adalah Giga FC vs Bintang Timur Surabaya, Sadakata vs Cosmo JNE, Radit FC vs Black Steel, Pelindo Mutiara vs Unggul FC, Fafage Vamos vs Halus FC. Setiap satu tiket, sudah bisa melihat seluruh pertandingan ini.

“Kalau ini kita di angka 2.000 sih. Tapi kan futsal itu nggak seperti sepakbola yang duduk diem sekali pergi. Pasti kan bergantian tergantung klub yang didukung,” ucap Ketua Panitia LOC Jakarta, Beni Irawan kepada MNC Portal Indonesia di lokasi.

Berbeda dari tahun-tahun sebelum pandemi yang mana penjualan tiket seluruhnya secara on the spot (OTS). Kini penggemar bisa memesannya secara online dan tersedia juga untuk OTS.

Adapun tiket terbagi menjadi dua kategori, yakni untuk harian (1 tiket 1 hari) dijual seharga Rp 75.000. Ada juga tiket terusan (1 tiket untuk Sabtu&Minggu) dijual Rp 100.000. (Penonton yang datang langsung ke venue pertandingan Liga Futsal Profesional 2022-2023) Lebih lanjut, Beni menegaskan di tahun ini skema pendaftaran baik untuk pemain, pelatih, hingga penonton lebih tertib dibanding sebelumnya. Sebab, seluruhnya sudah dihimpun secara online. “Membedakan dari sisi pendaftaran semua sudah menggunakan barcode dan online, pemain, coach. Jadi semua (masyarakat) bisa melihat dari website. Masuk semua (suporter) udah pakai barcode kalau ngga ada gaboleh masuk. Sudah lebih tertib,” lanjutnya. Seperti diketahui, Liga Futsal Profesional 2022-2023 ini diikuti 12 klub. Format tahun ini kembali ke sistem kompetisi penuh yang digelar di Jakarta, Pontianak, Surabaya, Yogyakarta, dan Lampung. Di masing-masing kota, paling tidak digelar dua pekan untuk pertandingan Sabtu dan Minggu. Di seri Jakarta sendiri, pekan pertama di gelar hari ini dan besok (8 Januari), dilanjut pekan kedua 14 dan 15 Januari.