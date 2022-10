HASIL Inter Milan vs AS Roma di Liga Italia 2022-2023 sudah diketahui pada Minggu (2/10/2022) dini hari WIB. Bermain sebagai tamu rumah, Giallorossi (julukan AS Roma) berhasil menyabet kemenangan atas Inter Milan dengan skor 2-1.

Tertinggal satu gol lewat Federico Dimarco pada menit ke-30, AS Roma berhasil bangkit secara perlahan. Paulo Dybala lebih dulu menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Kemudian giliran Chris Smalling (75’) berhasil membawa AS Roma unggul 2-1 atas Inter Milan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Inter Milan dan AS Roma bermain imbang pada babak pertama pekan kedelapan Liga Italia 2022-2023. Skor 1-1 mengisi 45 menit pertama di Giuseppe Meazza, Sabtu (1/10/2022).

Inter tampak mampu menguasai jalannya pertandingan pada menit-menit awal. Mereka memberikan tekanan kepada Roma, namun belum dapat menyelesaikan serangan dengan sempurna.

Pada menit ke-10, sebenarnya Inter dapat memasukkan bola ke gawang Roma. Hanya saja, VAR memutuskan untuk menganulir gol Edin Dzeko karena dia dianggap sudah offside terlebih dahulu.

Keadaan itu tak membuat Inter menurunkan tempo serangannya. Mereka bahkan nyaris saja memimpin 10 menit kemudian. Sayang, serangan Hakan Calhanoglu mampu dimentahkan kiper Roma, Rui Patricio.

Akhirnya Inter berhasil memimpin pada menit ke-30. Federico Dimarco sukses mencetak gol setelah memaksimalkan kesalahan Patricio dan melepaskan tendangan keras.

Walau demikian, keunggulan Inter tak bertahan lama. Karena pada menit ke-39, Roma berhasil menyamakan kedudukan lewat Paulo Dybala. Dia mencetak gol melalui tendangan voli, meneruskan umpan Leonardo Spinazzola.

Roma kemudian menampilkan permainan yang apik di sisa babak pertama. Hanya saja, pertahanan Inter yang rapat membuat mereka kesulitan mendapat peluang. Babak pertama pun usai dengan skor 1-1.

Babak Kedua Berusaha menjaga momentum, Roma memulai paruh kedua dengan sangat baik. Mereka terus membangun serangan dan mengancam Inter. Namun, upaya mereka belum membuahkan hasil. Pencetak gol Roma, Dybala, kemudian harus meninggalkan lapangan pada menit ke-58. Dia tampak terpincang-pincang ketika berjalan dan digantikan oleh Tammy Abraham. Keadaan itu pun berusaha dimaksimalkan oleh para pemain Inter. Mereka nyaris kembali mencuri keunggulan pada menit ke-67. Meski begitu, serangan Calhanoglu juga masih melebar. Roma lalu sukses berbalik unggul sejak menit ke-75. Chris Smalling sukses menjebol gawang Inter setelah menanduk bola yang datang dari posisi tendangan bebas. Kejadian itu membuat para pemain Inter kalang kabut. Keadaan itu memudahkan Roma dalam mempertahankan keunggulannya. I Giallorossi pun menjaga kedudukan hingga akhir laga dan menang dengan skor 2-1. Susunan Pemain Inter Milan vs AS Roma: INTER MILAN: Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez Pelatih: Simeone Inzaghi AS ROMA: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniola, Pellegrini; Dybala Pelatih: Jose Mourinho