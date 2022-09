INTER Milan vs AS Roma di Liga Italia 2022-2023 pada Sabtu, 1 Oktober 2022 malam WIB. Jelang laga itu, striker Inter Milan, Romelu Lukaku masih belum dipastikan main lawan Giallorossi (julukan AS Roma).

Hal itu diketahui melalui laporan salah satu media Italia, Football Italia yang menyebut Romelu Lukaku diragukan tampil bersama Inter Milan mengadapi AS Roma di Liga Italia 2022-2023. Laporan itu dimuat Football Italia setelah melihat kondisi Romelu Lukaku, yang sudah gabung latihan bersama skuad Inter Milan.

Perlu diketahui, eks Chelsea itu mengalami cedera otot paha saat sesi latihan Inter Milan pada Agustus 2022. Romelu Lukaku harus absen dalam beberapa laga awal Liga Italia 2022-2023 sampai saat ini.

Dilansir dari Football Italia, Kamis (29/9/2022), Romelu Lukaku sudah mulai berlatih bersama tim. Namun, intensitas latihan pemain itu tidak seperti pemain lainnya

"Meski Lukaku sudah kembali berlatih. Dia masih berlatih dengan jadwal terpisah dari rekan satu timnya hari ini," tulis Football Italia dalam laporannya.

Inter Milan memang begitu kehilangan sosok Romelu Lukaku dalam beberapa pekan terakhir. Oleh karena itu, tim masih harus bersabar menunggu pemain itu sembuh.

"Dengan pemikiran itu, dan mengingat pemain internasional Belgia itu telah absen selama sebulan sekarang," tambah Football Italia. Romelu Lukaku pun diprediksi belum bisa berlaga dalam dua laga penting Inter Milan. Kedua laga itu melawan AS Roma dalam lanjutan Liga Italia 2022-2023, pada Sabtu 1 Oktober 2022 dan hadapi Barcelona di Liga Champions 2022-2023, Rabu 5 Oktober 2022. "Makin tidak mungkin dia akan mengambil risiko akhir pekan ini dengan pertandingan besar Liga Champions melawan Barcelona yang akan datang,” tutup laporan Football Italia.