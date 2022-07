MANCHESTER – Gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, tampak ogah bergabung ke Manchester United sehingga sampai saat ini kesepakatan belum terjalin. Mendapati kondisi ini, pelatih Man United, Erik Ten Hag, tak tinggal diam. Dia pun mendapat saran soal alternatif lain yang dapat diandalkan musim depan.

Ya, De Jong telah menjadi target utama Man United sepanjang musim panas 2022. Kedua klub telah menyetujui biaya transfer, tetapi pemain berusia 25 tahun itu ngotot ingin bertahan di Camp Nou.

Bos Manchester United, Erik ten Hag, telah diberi tahu bahwa dia memiliki alternatif lain jika tidak mencapai kesepakatan untuk pemain Belanda itu. Mantan gelandang Crystal Palace, Darren Ambrose, mengatakan jebolan akademi Man United, yakni James Garner, bisa jadi altternatif lain.

Jika kesepakatan tidak dapat diselesaikan, Ambrose menganggap Garner punya kesempatan diandalkan Ten Hag. Pemain berusia 21 tahun itu datang melalui akademi di Man United dan telah menghabiskan 18 bulan terakhir dengan status pinjaman di Nottingham Forest.

Garner sendiri sudah memainkan peran penting dalam promosi Forest kembali ke Liga Inggris musim lalu. Ambrose sangat terkesan dengan apa yang dia lihat.

"Saya 50-50 tentang apakah (De Jong) akan menjadi pemain Manchester United atau tidak,” ucap Ambrose, dilansir dari talkSPORT, Rabu (20/7/2022).

β€œJadi James Garner, Anda menyebut James Garner, saya pikir dia bisa membuat langkah, saya pasti melakukannya. Dan saya pikir Anda melihat ketika seorang manajer datang ke klub sepakbola, salah satu hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah membuktikan bahwa mereka dapat meningkatkan pemain,” lanjutnya.

"Dia (Ten Hag) pasti bisa melakukan itu, dia melakukan itu di Ajax. Saya pikir dia akan melihat pemain seperti James Garner dan berpikir, 'Saya bisa membuktikan bahwa saya bisa membangun pemain tidak hanya menjadi skuat normal, tetapi menjadi skuad Manchester United, mencoba untuk membangun dan bangkit kembali di sana',” lanjutnya.

Garner kembali dengan skuad Man United untuk laga pramusim dan baru-baru ini membahas posisi pilihannya di lini tengah. Saat ini, dia sedang mencari jati dirinya menempati posisi pasti di lapangan.

"Secara pribadi, saya tidak terlalu sibuk jika saya bermain sebagai No 6 atau No 8. Sepanjang akademi, saya bermain sebagai No 6 yang lebih dalam,” ucap Garner.

β€œOrang-orang mungkin bertanya-tanya apakah saya bisa mencetak gol dan menciptakan gol, tetapi ketika saya mencapai (under) 21, saya menunjukkan bahwa saya juga bisa bermain box to box,” lanjutnya.

"Di akademi, saya selalu menjadi bek tengah pada usia enam atau tujuh tahun, tetapi dipindahkan ke lini tengah dan itu dimulai dari sana. Saya menikmati waktu saya,” tandasnya.