LIVERPOOL - Fabio Carvalho resmi diperkenalkan Liverpool sebagai pemain anyarnya. Mantan pemain Fulham itu pun mengaku sangat senang karena kini sudah menjadi bagian dari Liverpool dan tak sabar untuk memulai petualangan barunya bersama The Reds.

Seperti diketahui, hari ini, Minggu (3/7/2022), Carvalho secara resmi diperkenalkan sebagai pemain Liverpool di AXA Training Centre. Pemain Timnas Portugal U-21 itu bergabung dengan The Reds -julukan Liverpool- setelah menjadi tokoh kunci dalam promosi Fulham kembali ke papan atas Liga Inggris.

Di mana, Carvalho telah menyumbangkan 10 gol dan delapan assist saat The Cottagers -julukan Fulham- memenangkan gelar Kejuaraan kasta kedua Liga Inggris musim lalu. Membuat penyerang menarik itu mendapat tempat di PFA Team of the Year divisi tersebut.

Dengan begitu, pemain berusia 19 tahun itu bergabung dengan Darwin Nunez dan Calvin Ramsay untuk memperkuat skuad Jürgen Klopp musim panas ini. Di mana, mereka sama-sama pemain anyar yang baru direkrut.

Setelah bergabung, Carvalho pun mengaku senang bisa berada di salah satu klub yang terkuat di dunia itu. Bahkan, pria berusia 19 tahun itu mengaku tak sabar ingin segera merumput dengan Darwin Nunez dan kolega.

“Rasanya luar biasa berada di sini di salah satu klub terbesar di dunia, jika bukan yang terbesar. Jadi, saya senang berada di sini dan saya tidak sabar untuk memulai,” ungkap Carvalho, dilansir dari laman resmi Liverpool, Minggu (3/7/2022).

Selain itu, Carvalho juga mengungkapkan perasaannya saat pertama diminati The Reds. Kala itu, ia langsung berharap dengan hanya memikirkan untuk bisa menjadi bagian dari Liverpool. “Begitu saya mendengar bahwa Liverpool tertarik, hanya ada satu pikiran di benak saya, yaitu bergabung dengan mereka dan mencoba berada di dalam dan di sekitar tim. Semoga saya bisa mencapai hal-hal besar," papar Carvalho. “Saya berbicara dengan semua orang, dan manajer, dan itu terasa sangat alami. Ketika segala sesuatunya menjadi alami, akan jauh lebih mudah untuk membuat keputusan," tandasnya. Sebatas informasi, Carvalho lahir di Lisbon. Namun, ia pindah ke Inggris bersama keluarganya saat masih muda dan berkembang melalui jajaran akademi di Fulham. Tentu menarik menantikan seberapa besar pengaruh Carvalho di Liverpool pada musim 2022-2023.