PERSIB Bandung mengajukan permohonan untuk memindahkan venue pertandingan Grup C Piala Presiden 2022. Tim berjuluk Maun Bandung itu melalui ketua panita pelaksana (Panpel) internal meminta pertandingan Piala Presiden 2022 dilanjutkan ke Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Panpel Persib Bandung, Budi Bram mengatakan pengajuan pindahnya venue pertandingan untuk laga terakhir Grup C Piala Presiden 2022. Itu terhitung sejak laga Persebaya Surabaya vs Bali United pada Senin (20/6/2022) dan Persib Bandung vs Bhayangkara FC pada Selasa 21 Juni 2022.

"Berdasarkan beberapa pertimbangan dari berbagai pihak jadi ada wacana untuk di pindah ke si Jalak Harupat," kata Budi Bram.

Menurut Budi, saat ini pihaknya baru memasuki tahap permohonan rekomendasi. Ia maish menunggu dan memastikan apakah izin pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat akan keluar atau tidak.

"Intinya ada proses, kita ikuti hasil dari proses itu," timpalnya.

Dari info yang dihimpun di lapangan, pihak Polres Bandung baru akan menggelar rapat koordinasi pada Senin (20/6/2022). Pihak kepolisian akan memastikan terlebih dulu kesiapan Stadion Si Jalak Harupat menyelenggarakan pertandingan Piala Presiden 2022, menyusul insiden di Stadion Gelora Bandung Lautan APi (GBLA).

Sekalipun pertandingan dipindah, pihak penyelenggaraa memiliki opsi. Salah satu pilihannya adalah penonton tidak diizinkan menononton langsung pertandingan di lapangan. Hal itu merupakan buntut meninggalnya dua bobotoh pada Jumat, 17 Juni lalu. Terlepas dari itu semua, laga terakhir Grup C Piala Presiden 2022 akan jadi penentu tim mana yang berhak lolos ke Perempatfinal Piala Presiden 2022. Di mana, Persib Bandung bakal menjajal Bhayangkara FC. Sementara Persebaya Surabaya bersua Bali United.