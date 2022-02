JAKARTA โ€“ Vision+ bakal menayangkan Thai League 1 atau Liga Thailand 1. Ini merupakan ajang sepakbola kasta tertinggi di Thailand yang diselenggarakan setiap tahun.

Pada musim 2021-2022, Thai League 1 yang disponsori oleh Toyota memiliki judul resmi, yaitu Hilux Revo Thai League. Thai League 1 pun sudah telah berjalan selama 25 tahun dan menjadi pertandingan sepakbola dengan kasta paling tinggi di Thailand.

Pertandingan ini telah diselenggarakan sejak 31 Juli 2021. Dijadwalkan, ajang Liga Thailand 1 akan dihelat sampai 21 Mei 2022.

Pertandingan tersebut diikuti oleh klub-klub sepakbola andalan Thailand, seperti Bangkok United, Buriram United, Chonburi, Muangthong United, Samut Prakan City, Suphanburi, Thai Port, dan masih banyak lagi. Tahun ini, ada total 16 klub yang mengikuti Hilux Revo Thai League.

BACA JUGA: Naik 3 Kali Lipat, Gaji Pelatih Thailand Alexandre Polking Masih Kalah dari Shin Tae-yong

Mulai besok, Rabu 9 Februari 2022, Anda bisa menyaksikan pertandingan antara Thai Port dan Suphanburi di Vision+. Kedua klub yang berasal dari Provinsi Bangkok dan Suphanburi ini akan bertanding pukul 19.00 WIB.

BACA JUGA: Resmi, Chanathip Songkrasin Perkuat Kawasaki Frontale

Tak hanya itu, pada Sabtu 12 Februari 2022, ada juga pertandingan antara Nongbua Pitchaya FC vs Muangthong, Nakhon Ratchasima vs Khon Kaen United FC, Samut Prakan City vs Buriram United, dan Chiangrai United vs BG Pathum United. Semuanya bisa Anda saksikan secara langsung dan dari mana saja, hanya di Vision+.

โ€œDengan besarnya antusiasme masyarakat terhadap pertandingan olahraga, Vision+ menyediakan berbagai pertandingan olahraga dari dalam maupun luar negeri. Kini, sedang berlangsung juga Hilux Revo Thai League yang tentunya bisa disaksikan secara live, agar pencinta olahraga terutama pencinta sepakbola bisa selalu update akan pertandingan sepakbola di seluruh dunia,โ€ ujar Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo.

Hilux Revo Thai League bisa Anda saksikan secara eksklusif di Vision+ dengan paket mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan 7 hari hingga Rp200.000 untuk berlangganan 365 hari. Bagi pengguna yang membeli paket premium 90 hari atau 365 hari, ada hadiah menarik, yaitu perlindungan optimal MotionInsure berupa asuransi perlindungan diri dari Covid-19 secara cuma-cuma. Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter) atau Whatsapp di 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!