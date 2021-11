JADWAL pekan ke-13 Liga 1 2021-2022 akan mulai bergulir pada hari ini, Senin (22/11/2021). Sejumlah laga menarik pun siap tersaji pada pekan ini, termasuk duel Persija Jakarta vs Bali United.

Ya, gelaran Liga 1 2021-2022 terus berlanjut. Setiap tim akan bermain maksimal untuk mendapatkan tiga poin pada pertandingan pekan ini. Hal itu pun siap dilakukan sejumlah tim yang berlaga di awal pekan ini.

Pada hari ini, ada tiga laga yang akan digelar. Ketiga laga itu adalah Persipura Jayapura vs Persikabo 1973, PSS Sleman vs Bhayangkara FC, dan PSIS Semarang vs PSM Makassar.

Pertemuan Persipura Jayapura vs Persikabo 1973 akan digelar lebih dahulu, tepatnya pada pukul 15.15. Sementara itu, laga PSIS Semarang vs PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo, Sleman Yogyakarta, digelar paling akhir, yakni pada pukul 20.45 WIB.

Laga PSIS Semarang vs PSM Makassar pun diyakini berjalan seru dan menarik karena kedua tim diperkirakan main ngotot. Pasalnya, mereka sama-sama mendapatkan hasil imbang di pertandingan sebelumnya sehingga kini akan mencoba meraih kemenangan untuk mempebaiki posisi di klasemen.

Selain itu, ada laga seru lain yang akan tersaji pekan ini. Salah satunya pertemuan Persija dengan Bali United di Stadion Manahan, Solo, Kamis 25 November 2021 malam WIB. Persija memiliki modal penting untuk melakoni laga itu karena baru saja menang 1-0 atas Persib Bandung. Sementara itu, Persib Bandung akan berlaga pada Rabu 24 November 2021 pukul 20.45 WIB. Mereka akan menghadapi Persiraja Banda Aceh. Berikut jadwal lengkap pekan ke-13 Liga 1 2021-2022 Senin 22 November 2021 Pukul 15.15 WIB: Persipura Jayapura vs Persikabo 1973 Pukul 18.15 WIB: PSS Sleman vs Bhayangkara FC Pukul 20.30 WIB: PSIS Semarang vs PSM Makassar Selasa 23 November 2021 Pukul 15.15 WIB: Persela Lamongan vs Borneo FC Pukul 20.30 WIB: Arema FC vs Barito Putera Rabu 24 November 2021 Pukul 15.15 WIB: Madura United vs Persik Kediri Pukul 18.00 WIB: Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang Pukul 20.45 WIB: Persiraja Banda Aceh vs Persib Bandung Kamis 25 November 2021 Pukul 20.30 WIB: Persija Jakarta vs Bali United