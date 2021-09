BOGOR – Prosedur protokol kesehatan (prokes) ketat diterapkan dalam penyelenggaraan pertandingan Liga 1 2021-2022 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Aturan prokes ketat itu bahkan sudah terlihat kala tim yang akan bertanding tiba di Stadion Pakansari.

Pada hari ini, memang sejumlah laga lanjutan Liga 1 2021-2022 siap digelar. Tercatat, ada dua laga yang akan berlangsung pada Minggu (5/9/2021) malam WIB, yakni Arema FC vs PSM Makassar dan Persija Jakarta vs PSS Sleman.

(Prokes di Stadion Pakansari jelang Liga 1 2021-2022. Foto: Quadiliba Al Farabi/MPI)

Laga pertama yang akan tersaji mempertemukan Arema FC vs PSM Makassar yang kick off pukul 18.15 WIB. Kemudian, ada laga Persija Jakarta vs PSS Sleman yang akan digelar mulai pukul 20.30 WIB.

Kini, bus yang membawa Arema FC vs PSM Makassar pun sudah lebih dulu memasuki area stadion. Tepatnya, mereka sampai pada pukul 16.30 WIB.

Ketika bus terparkir sementara di depan mix zone (zona pemain), petugas kesehatan sudah bersiap menyambut. Salah satunya ada penanggung jawab Satgas Covid-19 Stadion Pakansari, dr Elsa Yoasta.

Ketika pintu bus terbuka, dr Elsa memerintahkan para pemain dan ofisial membentuk kelompok kecil yang terdiri dari empat orang. Satu per satu kelompok bergantian untuk keluar bus.

Ketika sampai di luar, pemain dan ofisial yang telah mengalungi kartu identitas masing-masing mendekati petugas untuk melakukan scanning. Scanning ini bertujuan untuk memverifikasi mereka telah terdaftar sebelumnya.

Selanjutnya, pemain mengecek suhu dan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Setelah itu, mereka diarahkan untuk men-scan barcode yang tersedia untuk mendaftar melalui aplikasi PeduliLindungi.

"Awalnya, mereka di-PCR di hotel semalam sebelum pertandingan, ketika sampai stadion hari ini masih pakai hasil PCR yang semalam, mereka tinggal scan PeduliLindungi dan id card, kemudian baru boleh masuk ruang ganti," kata dr. Elsa.

Setelah itu, ada hal menarik terlihat di saat seorang yang menggunakan alat pelindung diri (APD) membawa cairan disinfektan. Ternyata, dia mengarah ke bus bekas para pemain yang terparkir. Dia langsung menuju ke dalam bus dan melakukan penyemprotan di seluruh badan bus. Hal ini dilakukan berulang baik di bus Arema FC maupun PSM Makassar. (Prokes di Stadion Pakansari jelang Liga 1 2021-2022. Foto: Quadiliba Al Farabi/MPI) "Ini sudah jadi prosedur tetap, di mana pemain yang dari hotel duduk satu per satu mengosongkan kursi sebelahnya. Kemudian ketika sampai sini, bus mereka langsung kami semprot setelah pemain turun," lanjut dr. Elsa. "Penyemprotan ini menyeluruh mulai dari dalam belakang, ke depan, ke bagian luar dan seterusnya. Nanti, ketika mereka telah usai bertanding, langsung bisa naik ke atas bus. Nanti bus kembali disemprot ketika mereka turun di hotel," lanjutnya. (Prokes di Stadion Pakansari jelang Liga 1 2021-2022. Foto: Quadiliba Al Farabi/MPI) Penyelenggaraan pertandingan di Liga 1 2021-2022 memang dipastikan menerapkan prokes ketat. Sebab, kompetisi ini berlangsung di tengah pandemic Covid-19.