JAKARTA - Jadwal Liga 1 2021-2022 hinga pekan keenam beredar di media sosial. PT Liga Indonesia Baru (LIB) pun memberikan tanggapan terkait jadwal tersebut.

Sebagaimana diketahui, Liga 1 sudah dimulai sejak Jumat 27 Agustus 2021. Pertandingan perdana mempertemukan Bali United vs Persik Kediri di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta. Laga ini berakhir untuk kemenangan Bali United 1-0.

Pertandingan kedua berlangsung pada keesokan harinya mempertemukan Persipura Jayapura vs Persita Tangerang yang berakhir 2-1 untuk kemenangan Pendekar Cisadane. Terakhir, pada Minggu 29 Agustus, laga Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh berakhir 2-1 untuk kemenangan The Guardian.

Pasca tiga laga tersebut rampung, beredar jadwal laga-laga berikutnya hingga pekan keenam. Padahal, PT LIB belum mengumumkan jadwal lanjutan tersebut.

BACA JUGA: Liga 1 2021-2022 Mulai 27 Agustus, PT LIB Buat Pakta Integritas

Jadwal itu menyebut laga selanjutnya akan mempertemukan PS Tira dengan Madura United, Jumat 3 September 2021, pukul 15.15 WIB. Keesokan harinya, Sabtu 4 September 2021, PSIS Semarang akan menghadapi Persela Lamongan pukul 15.15 WIB.

Pada hari yang sama dengan laga PSIS vs Persela, ada pertandingan Borneo FC melawan Persebaya Surabaya yang dimulai pukul 18.15 WIB. Setelahnya, ada laga Persib Bandung melawan Barito Putera pukul 20.30 WIB.

besoknya, Minggu 5 September 2021, PSM Makassar akan berhadapan dengan Arema FC pukul 18.15 WIB disambung Persija Jakarta yang menjamu PSS Sleman pukul 20.30 WIB. Akan tetapi, tempat pertandingan semua laga itu belum ditentukan. Untuk mengkonfirmasi hal itu, MPI (MNC Portal Indonesia) menghubungi bagian Manajer Media dan PR PT LIB, Hanif Marjuni. Hanif tidak menampik soal kebenaran jadwal itu, tetapi pihaknya akan mengumumkan secara resmi tentang jadwal lengkap Liga 1. “Kami belum mengumumkan secara resmi, nanti di website (pengumumannya),” ucap Hanif. Ketika ditanya apakah gambaran jadwal resmi PT LIB seperti yang beredar di media sosial. Hanif hanya menjawab pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah. “Pada prinsipnya kami menunggu arahan pemerintah dulu,” lanjutnya. Jadwal lanjutan pekan pertama Liga 1 2021-2022 yang beredar di media sosial: Jumat, 3 September 2021 Pukul 15.15 WIB - PS Tira vs Madura United Sabtu, 4 September 2021 Pukul 15.15 WIB - PSIS Semarang vs Persela Lamongan Pukul 18.15 WIB - Borneo FC vs Persebaya Surabaya Pukul 20.30 WIB - Persib Bandung vs Barito Putera Minggu, 5 September 2021 Pukul 18.15 WIB - PSM Makassar vs Arema FC Pukul 20.30 WIB - PSS Sleman vs Persija Jakarta *tempat pertandingan belum ditentukan