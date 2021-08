JAKARTA - Liga 1 2021-2022 akan dimulai pada Jumat 27 Agustus mendatang. Demi kelancaran Liga 1 musim ini, PT Liga Indonesia Baru (LIB) membuat Pakta Integritas.

Direktur Utama PT LIB, Akhmad Hadian Lukita, memastikan Liga 1 akan digelar dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Dia bahkan tidak ragu untuk melarang pemain mausk stadion jika melanggar.

Tentunya, muncul kekhawatiran ada oknum pemain yang melanggar prokes dengan meninggalkan bubble. Oleh sebab itu, Akhmad memastikan hal tersebut tak terjadi dengan adanya pakta integritas.

“Jadi, di PSSI sudah dibentuk satgas Covid khusus. Di situ, mencantumkan ada rencana dibuatnya pakta integritas antara klub dengan LIB, serta klub dan para pemain,” kata Akhmad kepada media, Selasa (24/8/2021).

“Masing-masing sudah berkomunikasi. Kita akan komitmen menjalankan protokol kesehatan yang diterapkan. Apabila ada yang melanggar, itu ada sanksinya. Walau aturan liga boleh bermain, karena aturan prokes, tak bisa masuk ke stadion,” ujarnya.

“Jadi, mereka harus kita periksa dan isolasi terlebih dahulu. Kalau memang yang dimaksud itu tak diketahui ke mana, harus kami masukkan dan diperiksa dahulu. Takutnya, di luar itu dia terpapar,” tutur Akhmad.

Setelah mendapat izin penyelenggaraan, kompetisi dipastikan akan digelar pada 27 Agustus mendatang. Laga pembuka mempertemukan Bali United vs Persik Kediri di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 27 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB.

Selain pertandingan pembuka antara Bali United vs Persik Kediri, dua partai lainnya yang sudah pasti akan dimainkan adalah Persipura Jayapura vs Persita Tangerang dan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh.

Sementara itu, dimulainya Liga 1 menandakan kebangkitan sepakbola nasional. Ini akan mengobati kerinduan masyarakat yang sudah lama menunggu kembalinya kompetisi sepakbola di Tanah Air.