ROMA – Chris Smalling memberikan komentarnya soal keputusan AS Roma menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih anyar mereka. Smalling pun berharap Mourinho beserta staf kepelatihannya dapat menghadirkan perubahan positif untuk Roma.

Sebagaimana diketahui, Mourinho memang membuat keputusan mengejutkan belum lama ini. Ya, Mourinho menerima tawaran melatih AS Roma guna menggantikan peran Paulo Fonseca terhitung mulai musim 2021-2022.

Keputusan manajemen Roma merekrut Mourinho sebagai juru taktik mereka sendiri menuai beragam tanggapan. Ya, beberapa pengamat menilai keputusan Roma tersebut kurang tepat mengingat nama besar Mourinho sebagai pelatih top mulai memudar belakangan ini.

Ya, reputasi Mourinho sendiri sebagai pelatih top mulai menurun semenjak dirinya dipecat oleh Manchester United. Mourinho saat itu memang tidak butuh waktu lama untuk menemukan klub baru, lantaran Tottenhan Hotspur datang merekrutnya.

Baca Juga: Ini Respons Kocak Mourinho saat Satu Tim Lagi dengan Smalling dan Mkhitaryan

Akan tetapi perjalanan Mourinho bersama Tottenham sendiri cukup singkat. Pasalnya, Mourinho hanya bertahan kurang lebih 17 bulan saja di klub asal London Utara tersebut. Ya, Mourinho dipecat seminggu sebelum laga final Piala Liga Inggris antara Tottenham melawan Manchester City.

Keberuntungan nampaknya masih berpihak kepada Mourinho. Pasalnya hanya beberapa kali setelah dipecat Tottenham, manajer berjuluk The Only One tersebut kembali mendapatkan tempat berlabuh, yaitu Roma. Bersama Roma, Mourinho sendiri diikat kontrak berdurasi tiga tahun.

Ini pun menjadi momen kembalinya Mourinho ke Liga Italia. Pasalnya, pelatih asal Portugal tersebut memang sempat menorehkan tinta emas pada saat membawa Inter Milan meraih treble winners di musim 2009-2010. Smalling pun memberikan komentarnya mengenai kehadiran Mourinho sebagai pelatih anyar Roma. Pemain berusia 31 tahun tersebut mengharapkan agar Mourinho dapat memberikan perubahan kepada Roma. “Untuk sebagian besar dari dua musim terakhir, kami sangat konsisten dan tidak jauh (dari persaingan gelar juara). Sekarang ini tentang memiliki mentalitas untuk memastikan ketika kami melewati masa-masa sulit itu, dan mungkin kami tidak cukup menciptakan peluang, kami harus tetap bersatu,” jelas Smalling, seperti disadur dari La Gazzetta dello Sport, Sabtu (17/7/2021). Baca Juga: Jose Mourinho memang Sempurna untuk AS Roma “Sekarang ini tentang menemukan konsistensi itu. Semoga dengan Jose dan stafnya kami melakukan itu karena ini adalah klub yang hebat. Ada perasaan yang baik di sekitar klub. Semua fondasi ada di sana. Ini hanya kasus menyatukan semuanya sekarang,” tuntas eks pemain Manchester United itu.