JADON Sancho resmi gabung Manchester United. Manchester United memang belum mengumumkan secara resmi, tapi jurnalis asal Italia Fabrizio Romano sudah mengeluarkan pernyataan.

Sekadar informasi, ketika Fabrizio Romano mengeluarkan kata “Here We Go”, kesepakatan dan peresemian telah tercapai.

(Jadon Sancho resmi gabung Manchester United)

“Jadon Sancho ke Manchester United… Here We Go. Kesepakatan telah tercapai antara Manchester United dan Borussia Dortmund,” tulis Fabrizio Romano di akun Twitter-nya, @FabrizioRomano.

“Nominal transfer 90 juta euro dengan bonus. Biaya agen dan kesepakatan personal telah tercapai, kontrak sampai 2026. Tes medis ditunda, namun sudah resmi,” lanjut Fabrizio Romano.

Ternyata, tak hanya Borussia Dortmund dan agen Jadon Sancho yang menerima uang dari Manchester United perihal transfer Jadon Sancho. Mantan klub Jadon Sancho, Manchester City, juga kecipratan.

BACA JUGA: Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho dan Cavani Berebut Nomor 7 di Manchester United, Siapa Menang?

Ketika melepas Jadon Sancho ke Dortmund pada musim panas 2017, ada satu klausul yang mengatur. Saat itu, Manchester City akan menerima sekian persen jika Dortmund menjual Jadon Sancho ke klub lain.

Pada akhirnya, ManchesterCity menerima 13 juta euro atau sekira Rp223,6 milliar dari hasil penjualan Jadon Sancho. Sekarang yang jadi pertanyaan, akan mengenakan nomor punggung berapa Jadon Sancho di Manchester United? Pemain yang mengemas 16 gol dan 20 assist bersama Borussia Dortmund musim lalu itu, biasa mengenakan nomor punggung 7. Hanya saja, nomor 7 di Manchester United sudah ada empunya, yakni Edinson Cavani. Kebetulan, Edinson Cavani juga akrab degan nomor punggung 7. Nomor punggung ini dikenakan Cavani ketika berseragam Palermo, Napoli, PSG hingga Timnas Uruguay. Jadi siapa yang akan mengalahkan dalam kasus ini? Cavani yang lebih tua atau Sancho yang merupakan pendatang baru di Manchester United?