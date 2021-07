CRISTIANO Ronaldo, Jadon Sancho dan Edinson Cavani berebut nomor 7 di Manchester United. Kok bisa? Dini hari tadi, jurnalis Italia Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United selangkah lagi mendapatkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund.

Untuk mendatangkan Jadon Sancho, Manchester United berani menggelontorkan 90 juta euro atau sekira Rp1,54 triliun. Nantinya, Jadon Sancho akan dikontrak Manchester United selama lima tahun atau hingga 30 Juni 2026.

(Jadon Sancho diburu Manchester United)

“Jadon Sancho ke Manchester United… Here We Go. Kesepakatan telah tercapai antara Manchester United dan Borussia Dortmund,” tulis Fabrizio Romano di akun Twitter-nya, @FabrizioRomano.

Nominal transfer 90 juta euro dengan bonus. Biaya agen dan kesepakatan personal telah tercapai, kontrak sampai 2026. Tes medis ditunda, namun sudah resmi,” lanjut Fabrizio Romano.

Sekadar informasi, Jadon Sancho identik dengan nomor 7 bersama Borussia Dortmund. Tentu, mantan pemain akademi Manchester City ini berharap bisa mendapatkan nomor punggung 7 tersebut di Manchester United.

BACA JUGA: 5 Pesepakbola Bintang yang Tak Disangka Pernah Main Bareng Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Rival di El Clasico

Sayangnya, Jadon Sancho harus bersaing dengan dua nama lain. Pertama adalah Edinson Cavani. Penyerang berjuluk El Matador ini menggunakan nomor punggung 7 di Manchester United sejak musim lalu.

Edinson Cavani pun tampil garang Bersama Manchester United di musim 2020-2021. Dari 39 pertandingan, Edinson Cavani mengemas 17 gol. Nama lain yang berpotensi mendapatkan nomor 7 Manchester United adalah Cristiano Ronaldo. Pemain yang terikat kontrak Bersama Juventus hingga 30 Juni 2022 ini, digadang-gadang akan meninggalkan Juventus pada musim panas 2021. Manchester United merupakan salah satu klub yang berpotensi dibela pesepakbola berjuluk CR7 tersebut. Terlebih menurut jurnalis The Sunday Times, Duncan Castles, petinggi Manchester United bertekad mendaratkan Cristiano Ronaldo. Harapannya dengan menggaet Cristiano Ronaldo, kepercayaan fans Manchester United kepada direksi klub membaik. Jadi siapa yang mengenakan nomor punggung 7 di Manchester United musim depan, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho atau Cavani?