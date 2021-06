LONDON – Harry Maguire dinobatkan sebagai man of the match di laga Tim Nasional (Timnas) Inggris vs Jerman pada Rabu (30/6/2021) dini hari WIB. Maguire yang bermain sebagai bek bersama John Stones dan Kyle Walker itu berperan penting dalam keberhasilan Inggris menang 2-0 atas Jerman di laga 16 besar Piala Eropa 2020 tersebut.

Dikatakan penting karena Maguire berhasil membuat sejumlah peluang Jerman gagal dikonversikan menjadi sebuah gol. Maguire dapat bermain dengan sangat baik sampai pada akhirnya membuat frustrasi para pemain lini depan Jerman.

Jerman mendapatkan sejumlah peluang mencetak gol, baik dari umpan silang dan tendangan sepak pojok. Namun, semua peluang itu sanggup dimentahkan oleh Maguire dan kawan-kawan.

Bahkan Maguire yang tercatat melakukan duel udara sebanyak enam kali dengan pemain Jerman berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Maguire memiliki persentase 100 persen saat melakukan duel udara di laga Inggris vs Jerman.

Menariknya, Maguire pun tak hanya berkontribusi di lini pertahanan Inggris dalam menjaga gawang tim berjuluk The Three Lions tersebut dari Jerman. Maguire juga sempat beberapa kali mengancang pertahanan Jerman.

Sejumlah peluang melalui sundulan berhasil diciptakan bek Manchester United tersebut. Bahkan dari enam duel udara Maguire di laga Inggris vs Jerman, empat pertarungan udara itu terjadi justru saat Maguire menyerang pertahanan Jerman.

Walau tak ada yang berujung gol, tetap saja permainan Maguira patut diapresiasi. Dan benar saja, Maguire lantas diberikan status star of the match pada pertandingan Inggris vs Jerman yang berlangsung di Stadion Wembley, London tersebut. Maguire yang bermain selama 90 menit lebih itu sempat melakukan pelanggaran hingga dihadiahi kartu kuning, Namun semua itu tak merusak betapa apiknya permainan Maguire pada laga Inggris kontra Jerman. Berkat penampilan apik Maguire dalam menjaga gawang Inggris untuk tetap aman dan beberapa kali mengancam gawang Jerman, ia pun dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga 16 besar Piala Eropa 2020. Kemenangan Inggris sendiri diberikan oleh Raheem Sterling dan Harry Kane yang menciptakan gol di 15 menit jelang pertandingan ingin berakhir. Dengan hasil itu Inggris lolos ke perempatfinal Piala Eropa 2020 dengan masih mempertahankan rekor tak kebobolan sejak fase grup. Saksikan siaran langsung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNewsTV