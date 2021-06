PRESIDEN Barcelona Joan Laporta mempunyai mimpi besar, yakni menduetkan Cristiano Ronaldo (Juventus) dengan Lionel Messi di lini depan Blaugrana -julukan Barcelona. Menurut laporan kolumnis AS, Javier G Matallanas, Joan Laporta coba merealisasikannya pada bursa transfer musim panas 2021.

“Kolumnis AS menulis bahwa Lionel Messi segera menandatangani kontrak baru di Barcelona. Setelah itu, Laporta juga merealisasikan mimpinya dengan mendatangkan legenda Real Madrid, Cristiano Ronaldo,” tulis Four Four Two.

Masih menurut sumber yang sama, Barcelona sudah memiliki cara untuk mendaratkan Cristiano Ronaldo. Barcelona akan menyodorkan tiga pemain mereka, yakni Philippe Coutinho, Antoine Griezmann dan Sergio Roberto untuk ditukar dengan Cristiano Ronaldo.

Jika Cristiano Ronaldo benar mendarat, betapa mengerikannya lini depan Barcelona musim depan. Sebelum Cristiano Ronaldo hadir, Barcelona mempunyai sejumlah pemain depan mematikan macam Lionel Messi, Ansu Fati, Ousmane Dembele hingga Antoine Griezmann.

Semakin berbahaya karena pada bursa transfer musim panas 2021, Barcelona mendatangkan dua pemain berkualitas yakni Memphis Depay dan Sergio Aguero. Kehadiran nama-nama di atas plus Cristiano Ronaldo membuat lini depan Barcelona begitu mengerikan.

Melihat komposisi skuad saat ini, pelatih Ronald Koeman condong menggunakan pola 4-2-3-1. Dalam pola ini, sejumlah pemain dapat mengisi beberapa posisi berbeda. Opsi pertama adalah memainkan Lionel Messi sebagai winger kanan, Memphis Depay (second striker), Ansu Fati (winger kiri) dan Cristiano Ronaldo (penyerang tengah).

Komposisi lainnya adalah, Cristiano Ronaldo bergerak di posisi winger kiri, Ansu Fati (winger kanan), Lionel Messi (second striker) dan Sergio Aguero (penyerang tengah). Siapa pun nanti pemain yang diturunkan, dipercaya bakal menambah daya dobrak skuad Barcelona. Setelah gagal total di Liga Spanyol dan Liga Champions 2020-2021, Barcelona mencoba berbenah demi mendapatkan hasil optimal pada musim depan. Bukan tak mungkin, kehadiran Cristiano Ronaldo akan mengakhiri paceklik Barcelona akan trofi Liga Champions. Terakhir kali Barcelona menjadi kampiun Liga Champions pada 2014-2015, atau enam tahun yang lalu. Jadi bagaimana Joan Laporta, sanggup datangkan Cristiano Ronaldo?