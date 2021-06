JAKARTA – Kickoff Liga 1 2020-2021 berpeluang dimajukan. Dengan begitu, laga pembuka Liga 1 2021-2022 yang mempertemukan PSS Sleman vs Persija Jakarta pun berpeluang digelar pada 9 Juli 2021. Sementara itu, untuk lokasi pertandingan, lag aitu akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor.

Sejatinya, kickoff Liga 1 2020-2021 direncanakan berlangsung pada 10 Juli 2021. Pertemuan PSS Sleman melawan Persija Jakarta pun dijadwalkan berlangsung pada tanggal yang sama. Tetapi, muncul wacana memajukan kickoff.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Operasional LIB, Sudjarno, saat dihubungi tim MPI pada Selasa (22/6/2021). Dia menyatakan bahwa laga PSS Sleman vs Persija Jakarta akan akan menjadi satu-satunya pertandingan pada hari itu.

“Ya, rencana menjadi tanggal 9 (Juli 2021) sebagai laga perdana (ada) satu match,” ujar Sudjarno melalui pesan singkat, Selasa (22/6/2021).

BACA JUGA: Arema FC Resmi Rekrut 2 Pemain Asing Anyar

Sebelumnya, pada kickoff Liga 1 2020-2021, ada sejumlah laga yang rencananya akan digelar. Selain laga perdana yang mempertemukan PSS vs Persija, ada pertandingan PSIS Semarang vs Persela Lamongan dan Persib Bandung vs Barito Putera.

BACA JUGA: Penyebab Persib Bandung Diserang Badai Cedera Jelang Turun di Liga 1 2021

Terkait jadwal pertandingan secara keseluruhan, Sudjarno memastikan telah menyerahkannya kepada klub-klub peserta Liga 1. Sementara terkait wacana perubahan jadwal, Sudjarno menekankan bahwa ini bukanlah keputusan resmi. Pihaknya masih ingin berdiskusi dengan para klub dalam Manager Meeting yang akan digelar pekan depan.

“Jadwal sudah kita kirim ke klub secara lengkap dan minggu depan Manager Meeting akan didiskusikan bersama klub,” tutur Sudjarno.

Terkait alasan dimajukannya laga perdana ini, PT LIB ingin memfokuskan persiapan hanya kepada satu pertandingan dalam satu hari. Menurutnya, hal itu akan lebih bagus dan efektif. Stadion Pakansari pun akan menjadi venue tempat digelarnya seri pertama Liga 1 2021. Selain itu, PT LIB juga telah menyiapkan delapan stadion lainnya. Kedelapan stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Stadion Madya, Stadion PTIK, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Stadion Patriot, Stadion Wibawa Mukti, Stadion Si Jalak Harupat, dan Indomilk Arena. Sementara itu, seri pertama Liga 1 2020-2021 dijadwalkan akan berlangsung dari 10 Juli hingga 22 Agustus sehingga total akan berlangsung selama delapan pekan. Seri ini akan tersebar di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Selanjutnya, seri kedua yang terdiri dari lima pekan akan berlangsung mulai September. Pertandingan akan digelar di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Lalu, seri ketiga dan keempat berlangsng di Jawa Timur. Seri 5 akan kembali digelar di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kemudian, seri keenam atau penutup berlangsung di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.