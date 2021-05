MANCHESTER - Bek Real Madrid, Raphael Varane adalah target transfer pertahanan utama Manchester United. Rumor disampaikan jurnalis spesialis transfer pemain, Fabrizio Romano .

Man United telah dikaitkan dengan sejumlah bek dalam beberapa bulan terakhir. Salah satunya kapten Real Madrid Real Sergio Ramos yang kontraknya akan habis pada musim panas nanti.

Namun, Romano mengungkapkan dalam podcast The Here We Go Podcast bukan Ramos yang menjadi incaran utama. Dia menyebutkan bahwa bahwa Varane adalah utama Setan Merah.

Ia menyebutkan ada satu penghalang Varane gagal mendarat ke Old Traffrod. Romano menjelaskan masa depan Varane di Madrid tergantung masa depan manajernya, yang juga dari Prancis, Zinedine Zidane.

Selain Varane, Romano mengatakan Man United sedang mempertimbangkan mendatangkan bek tengah Sevilla, Jules Kounde

Sebelumnya, Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan telah mencurahkan hatinya kepada eks rekannya di Mancester United, Gary Neville soal pemain idaman yang ingin didatangkan pada musim panas tahun ini. Solskjaer dikabarkan memprioritaskan bek tengah untuk memperkuat Setan Merah.

Solskjaer bertekad mendatangkan bek tengah baru yang lebih gesit pada bursa transfer mendatang.

Berbicara di Podcast Jendela Transfer, jurnalis Duncan Castles mengungkapkan bahwa Solskjaer prihatin dengan lambannnya lini tengah Man United, yang digagas kapten Harry Maguire dan Victor Lindelof.

Pelatih asal Norwegia itu juga menginginkan bek yang lihai melakukan operan. Nama bek Villarreal, Pau Torres disebut-sebut menjadi salah satu incaran Solskjaer lainnya di bursa transfer mendatang.

(fzy)