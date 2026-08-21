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Penyebab Bernardo Tavares Belum Amankan Kuota 11 Pemain Asing di Persebaya Surabaya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |00:05 WIB
Penyebab Bernardo Tavares Belum Amankan Kuota 11 Pemain Asing di Persebaya Surabaya
Persebaya Surabaya baru memiliki 10 pemain asing jelang Super League 2026-2027. (Foto: Persebaya.id)
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PELATIH Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengatakan tidak terburu-buru memenuhi kuota pemain asing untuk Super League 2026-2027. Hal itu dikarenakan ia harus melihat kebutuhan skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya.

Dalam regulasi Super League 2026-2027, setiap tim diizinkan memiliki 11 pemain asing. Akan tetapi, hanya sembilan pemain yang masuk dalam daftar susunan pemain dan tujuh di antaranya diizinkan mentas sebagai starter.

Francisco Rivera, salah satu pemain asing milik Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
Francisco Rivera, salah satu pemain asing milik Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Bernardo Tavares mengatakan saat ini skuad asuhannya sudah memiliki 10 pemain asing. Menurut pelatih asal Portugal itu, Persebaya Surabaya masih menimbang akan menambah pemain atau cukup dengan skuad yang ada.

1. Daftar Pemain Asing Persebaya Surabaya

Sektor pertahanan diperkuat Risto Mitrevski (Makedonia Utara), Walber Mota (Brasil/Portugal), Jefferson Silva (Brasil), dan Yuran Fernandes (Tanjung Verde).Sementara itu, lini tengah diisi Gledson Paixao (Brasil), Francisco Rivera (Meksiko), dan Diogo Ramalho (Portugal). Adapun barisan depan dihuni trio penyerang Alex Martins (Brasil), Miguel Pereira (Portugal), dan Yann Kevin Mabella (Kongo).

"Pada saat ini bursa transfer masih terbuka, sehingga hingga batas waktu berakhir, segala kemungkinan tetap bisa terjadi. Kami bisa saja menambah satu pemain asing, tidak menambah sama sekali, atau justru merekrut pemain lokal baru," kata Bernardo Tavares, Okezone mengutip dari laman i.League, Jumat (21/8/2026).

Mantan pelatih PSM Makassar mengatakan kehadiran pemain anyar tidak serta-merta menjamin peningkatan kualitas tim Karena itu, saat ini ia fokus membangun kekuatan Persebaya Surabaya.

 

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