Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Genjot Persiapan Jelang Super League 2026-2027, Persebaya Surabaya Bakal Maksimalkan TC di Thailand

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |18:22 WIB
Genjot Persiapan Jelang Super League 2026-2027, Persebaya Surabaya Bakal Maksimalkan TC di Thailand
Persebaya Surabaya TC di Thailand. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

MENYONGSONG bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027 yang tinggal menghitung hari, Persebaya Surabaya menunjukkan keseriusan tingkat tinggi. Klub berjuluk Bajul Ijo tersebut memilih untuk menggenjot persiapan akhir melalui pemusatan latihan intensif di Thailand yang dijadwalkan berlangsung sejak 18 hingga 27 Agustus 2026.

Sebelum bertolak ke Negeri Gajah Putih, modal positif berhasil dikantongi oleh sang juara Piala Presiden 2026 ini usai membungkam Penang FC dengan skor tipis 1-0 dalam laga uji coba internasional. Pelatih kepala Persebaya, Bernardo Tavares, menyatakan bahwa agenda ini krusial untuk melakukan evaluasi menyeluruh berdasarkan data pra-musim demi memastikan kesiapan optimal tim di kasta tertinggi sepak bola tanah air.

1. Fokus Membangun Chemistry Tim

“Target kami di pemusatan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas yang tinggi,” kata Bernardo Tavares dilansir dari laman Persebaya, Kamis (20/8/2026).

Pelatih asal Portugal itu berencana memanfaatkan momen pemusatan latihan ini secara maksimal guna merajut hubungan yang jauh lebih erat di antara para penggawa tim. Selama berada di Thailand, seluruh aktivitas skuad akan dipusatkan agar kedekatan emosional antarpemain terjalin secara lebih intensif.

Skuad sementara Persebaya Surabaya 2026-2027 (Dok Persebaya)
Skuad sementara Persebaya Surabaya 2026-2027 (Dok Persebaya)

“Ketika berada di Indonesia, terkadang kami hanya bertemu saat latihan dan pertandingan. Di sini, para pemain bersama hampir 24 jam. Situasi seperti ini membuat hubungan antarpemain lebih mudah terbangun," ujar Bernardo.

"Kami membutuhkan kebersamaan seperti sebuah keluarga, karena ketika menghadapi masa-masa sulit, kami membutuhkan satu sama lain,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/49/3237262/debut_jay_herdman_di_laga_persib_bandung_vs_bali_united-Gld4_large.jpg
Pelatih Bali United Johnny Jansen Bicara Kualitas Anak John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/51/3237194/rayhan_hannan_borong_semua_gol_kemenangan_persija_jakarta_atas_police_tero-3BMz_large.jpg
Respons Shin Tae-yong Setelah Persija Jakarta Menang 2-1 atas Police Tero di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/49/3237121/igor_tolic_belum_puas_meski_persib_bandung_juara_dewata_challenge_series_2026_persib-KIN6_large.jpg
Respons Igor Tolic Setelah Persib Bandung Juara Dewata Challenge Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/49/3237092/psim_yogyakarta_matangkan_persiapan_jelang_super_league_2026_2027_bergulir_ileague-LZPz_large.jpg
Fokus PSIM Yogyakarta Jelang Super League 2026-2027
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/20/11/1740903/srikandi-merdeka-cup-putri-nusantara-kandaskan-yordania-u16-tapi-gagal-ke-semifinal-brj.webp
Srikandi Merdeka Cup: Putri Nusantara Kandaskan Yordania U-16, tapi Gagal ke Semifinal
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/20/rachel_allessya_rosefebi_setianingrum.jpg
Rachel/Febi Tembus Perempat Final Kejuaraan Dunia BWF 2026 usai Lawan Mundur, Berikutnya Lawan Duo China
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement