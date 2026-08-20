Genjot Persiapan Jelang Super League 2026-2027, Persebaya Surabaya Bakal Maksimalkan TC di Thailand

MENYONGSONG bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027 yang tinggal menghitung hari, Persebaya Surabaya menunjukkan keseriusan tingkat tinggi. Klub berjuluk Bajul Ijo tersebut memilih untuk menggenjot persiapan akhir melalui pemusatan latihan intensif di Thailand yang dijadwalkan berlangsung sejak 18 hingga 27 Agustus 2026.

Sebelum bertolak ke Negeri Gajah Putih, modal positif berhasil dikantongi oleh sang juara Piala Presiden 2026 ini usai membungkam Penang FC dengan skor tipis 1-0 dalam laga uji coba internasional. Pelatih kepala Persebaya, Bernardo Tavares, menyatakan bahwa agenda ini krusial untuk melakukan evaluasi menyeluruh berdasarkan data pra-musim demi memastikan kesiapan optimal tim di kasta tertinggi sepak bola tanah air.

1. Fokus Membangun Chemistry Tim

“Target kami di pemusatan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas yang tinggi,” kata Bernardo Tavares dilansir dari laman Persebaya, Kamis (20/8/2026).

Pelatih asal Portugal itu berencana memanfaatkan momen pemusatan latihan ini secara maksimal guna merajut hubungan yang jauh lebih erat di antara para penggawa tim. Selama berada di Thailand, seluruh aktivitas skuad akan dipusatkan agar kedekatan emosional antarpemain terjalin secara lebih intensif.

Skuad sementara Persebaya Surabaya 2026-2027 (Dok Persebaya)

“Ketika berada di Indonesia, terkadang kami hanya bertemu saat latihan dan pertandingan. Di sini, para pemain bersama hampir 24 jam. Situasi seperti ini membuat hubungan antarpemain lebih mudah terbangun," ujar Bernardo.

"Kami membutuhkan kebersamaan seperti sebuah keluarga, karena ketika menghadapi masa-masa sulit, kami membutuhkan satu sama lain,” sambungnya.