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Pelatih Bali United Johnny Jansen Bicara Kualitas Anak John Herdman

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |13:05 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen Bicara Kualitas Anak John Herdman
Debut Jay Herdman di laga Persib Bandung vs Bali United. (Foto: Laman resmi Bali United)
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PELATIH Bali United, Johnny Jansen, mengatakan anak John Herdman, Jay Herdman, masih perlu beradaptasi dengan skuad asuhannya. Ia meminta pesepakbola berpaspor Selandia Baru itu untuk memberikan kontribusi terbaik bagi skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United.

1. Debut Jay Herdman Lawan Persib Bandung

Jay Herdman menjalani debut bersama Bali United saat melawan Persib Bandung. Dalam laga bertajuk  Dewata Challenge Series 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali pada Selasa 18 Agustus 2026, Bali United kalah 2-3 dari Persib Bandung.

Jay Herdman sudah debut bersama Bali United. (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Jay Herdman sudah debut bersama Bali United. (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Jay Herdman diturunkan pada menit 79 dalam laga tersebut. Ia pun tampil cukup baik meskipun hanya bermain 11 menit.

"Bisa dilihat dia (Jay Herdman) bermain bola dengan baik. Saya pikir ini menjadi pilihan bagus buat kami untuk bisa membuat peluang dalam mencetak gol dan dia semakin menunjukkan perkembangan baik dalam tim," kata Johnny Jansen, Okezone mengutip dari laman resmi Bali United, Kamis (20/8/2026).

2. Optimistis Bali United Berbicara Banyak di Super League

Pelatih asal Belanda itu optimistis timnya bisa berbicara banyak di Super League 2026-2027. Ia pun terus memantau perkembangan para pemainnya.

 

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