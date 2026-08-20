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Respons Igor Tolic Setelah Persib Bandung Juara Dewata Challenge Series 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |03:05 WIB
Respons Igor Tolic Setelah Persib Bandung Juara Dewata Challenge Series 2026
Igor Tolic belum puas meski Persib Bandung juara Dewata Challenge Series 2026. (Foto: Persib.co.id)
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PERSIB Bandung juara turnamen pramusim bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- memastikan gelar juara setelah mengalahkan Bali United 3-2 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Selasa, 18 Agustus 2026 malam WIB.

1. Bekal Jelang Musim 2026-2027

Prestasi di atas menjadi bekal Persib Bandung mengarungi musim 2026-2027. Sebelumnya, skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- finis runner-up turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

Persib Bandung juara Dewata Challenge Series 2026. (Foto: Persib.co.id)
Persib Bandung juara Dewata Challenge Series 2026. (Foto: Persib.co.id)

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengaku belum puas dengan prestasi yang diraih skuad asuhannya. Menurut Igor Tolic, Persib Bandung harus berbenah untuk mengarungi musim 2026-2027.

"Ini belum sempurna. Namun, para pemain sudah melakukan hal-hal yang sesuai dan di posisi yang benar. Ketika semuanya sudah klik, hasil yang diinginkan akan tiba," kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (19/8/2026).

2. Puji Mentalitas Pemain Persib Bandung

Pelatih asal Kroasia itu turut memuji mentalitas bermain Persib Bandung. Pasalnya, para pemain punya daya juang tinggi untuk meraih kemenangan demi kemenangan.

"Saya pikir hal ini sudah tertanam dalam diri para pemain kami. Bahwa semuanya belum berakhir sampai pertandingan berakhir," tegas Igor Tolic.

 

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