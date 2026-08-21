Kenapa Persebaya Surabaya Pilih TC di Thailand? Ini Alasan sang Pelatih Bernardo Tavares!

PELATIH Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengungkap alasan memilih Thailand sebagai tempat mengasah kemampuan anak asuhnya. Bernardo Tavares meyakini, pemusatan latihan (TC) di Thailand bisa menguji kemampuan serta fisik pasukannya.

Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menatap Super League 2026-2027. Setelah berhasil menjuarai Piala Presiden 2026, Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- melanjutkan pemusatan latihan dengan sejumlah laga uji coba.

Bernardo Tavares siap membawa Persebaya berprestasi. (Foto: Persebaya.id)

Salah satunya adalah melawan klub Malaysia Penang FC. Dalam laga tersebut, Persebaya mampu memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0.

1. TC di Thailand pada 18-27 Agustus 2026

Setelah itu, TC berlanjut ke Negeri Gajah Putih pada 18-27 Agustus 2026. Di Thailand, pasukan Bernardo Tavares tidak hanya melakoni pemusatan latihan, tetapi juga sejumlah laga uji coba.

Tavares mengatakan, pemilihan Thailand sebagai lokasi pemusatan latihan bukan tanpa alasan. Menurutnya, Negeri Gajah Putih cocok untuk mengasah kemampuan serta mengembangkan taktik Bajul Ijo.

"Pemusatan latihan di negara yang berbeda juga memberikan motivasi baru bagi pemain," kata Bernardo Tavares dilansir, Okezone mengutip dari rilis resmi Persebaya Surabaya, Jumat (21/8/2026).

"Lingkungan baru, lawan yang berbeda, dan suasana latihan yang berbeda akan membantu kami berkembang. Itu yang kami inginkan dari proses ini,” tambahnya.