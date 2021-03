MADRID – Nama Kylian Mbappe dan Erling Haaland digadang-gadang bakal menjadi the next Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo. Mbappe dan Haaland dinilai sanggup untuk menciptakan era sendiri seperti halnya Ronaldo dan Messi.

Karena perbandingan itu, kini banyak pihak yang menebak-nebah bakal ke mana Haaland dan Mbappe selanjutnya. Sebab Haaland yang kini bersama Borussia Dortmund dan Mbappe yang berada di Paris Saint-Germain (PSG), dirasa takkan bisa tampil maksimal jika tidak pindah ke tim yang jauh lebih besar lagi.

Jadi, Mbappe dan Haaland disarankan pindah ke tim yang dirasa mampu menjadikan mereka sebagai pemain megabintang. Sebut saja seperti, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, dan tim-tim besar di Liga Inggris.

Menariknya, Real Madrid dikabarkan cukup tertarik dengan dua pemain masa depan itu. Lantas banyak yang membanding-bandingkan, siapa yang lebih cocok untuk bermain di Madrid. Apakah Mbappe? Atau Haaland?

Sejumlah pengamat sepakbola mencoba untuk menilai siapa yang bakal lebih baik bergabung dengan Madrid. Namun, bagi legenda Los Blancos, yakni Fernando Hierro, Madrid seharusnya merekrut Mbappe dan Haaland sekaligus.

Hierro yang berkata jika dirinya adalah pemilik Madrid, ia akan berusaha untuk merekrut Haaland dan Mbappe. Baginya kedua pemain itu benar-benar bagus dan bisa saling bekerja sama untuk Madrid.

“Jika saya menjadi Real Madrid, saya akan mencoba mendapatkan tanda tangan Haaland dan Mbappe,” kata Hierro, melansir dari Marca, Kamis (25/3/2021). Tentunya mendatangkan dua pemain bintang sekaligus bukanlah hal yang baru untuk Madrid. Klub berjuluk El Real itu sudah beberapa kali mendatangkan pemain terbaik secara bergantian di setiap musim panas. Seperti halnya Los Galacticos yang sangat terkenal. Akan tetapi, melihat kondisi keuangan Madrid yang sekarang ini sedang tidak stabil efek dari pandemi virus corona, rasa-rasanya sulit melihat klub tersebut mampu membeli Haaland dan Mbappe yang diprediksi akan dipatok dengan harga yang amat tinggi. Jadi, sekali pun Madrid benar-benar berniat mendatangkan calon pemain terbaik dunia itu, maka skuad asuhan Zinedine Zidane itu kemungkinan hanya akan mendatangkan salah satu di antara Mbappe atau Haaland.