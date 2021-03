JADWAL siaran langsung Liga Italia di RCTI pekan ini akan menggulirkan dua pertandingan. RCTI akan menyiarkan laga lanjutan pekan ke-28 Liga Italia 2020-2021 yang mempertemukan Fiorentina vs AC Milan dan AS Roma vs Napoli.

Laga pertama yang disiarkan RCTI mempertemukan Fiorentina vs AC Milan pada Senin 23 Maret 2021 pukul 00.00 WIB. Rossoneri –julukan AC Milan– dalam kondisi terluka saat ini. Dini hari tadi, AC Milan tersingkir dari babak 16 besar Liga Eropa 2020-2021 setelah ditumbangkan Manchester United dengan agregat 1-2.

(Milan kalah dari Man United 0-1)

Sebenarnya, AC Milan asuhan Stefano Pioli meraih hasil positif saat menahan Man United 1-1 di Old Trafford pada leg I babak 16 besar Liga Eropa 2020-2021. Sayangnya, hasil positif itu gagal berlanjut di pertemuan kedua.

Mentas di San Siro, Milan kalah 0-1 dari Man United. Setelah tersingkir dari Liga Eropa, Liga Italia menjadi satu-satunya kompetisi yang dapat dimenangkan AC Milan musim ini.

Namun, butuh usaha ekstra bagi Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan untuk keluar sebagai jawara Liga Italia 2020-2021. Sebab, AC Milan yang duduk di posisi dua klasemen Liga Italia dengan 56 poin, terpaut sembilan angka dari Inter Milan di tangga teratas.

Kemudian di laga lain mempertemukan AS Roma vs Napoli pada Senin 22 Maret 2021 pukul 02.45 WIB. Giallorossi –julukan AS Roma– dan Napoli mempunyai target yang sama, yakni lolos ke Liga Champions 2021-2022.

Peluang keduanya finis di posisi empat besar masih sangat-sangat terbuka. Benar, Roma dan Napoli saat ini di luar posisi empat besar. (AS Roma sedang on fire) Napoli duduk di posisi lima klasemen sementara Liga Italia 2020-2021 dengan 50 poin. Koleksi poin yang sama juga ditempati AS Roma di tempat keenam. Namun, mereka hanya terpaut dua angka dari Atalanta di posisi keempat, atau batas akhir tim yang lolos ke Liga Champions 2021-2022. Berbeda dengan AC Milan, AS Roma dalam kepercayaan diri tinggi. Sebab, AS Roma baru saja memastikan lolos ke perempatfinal Liga Eropa 2020-2021 setelah menang agregat 5-1 atas Shakhtar Donetsk. Menarik menanti tim mana yang memenangkan pertandingan. Berikut jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI pekan inI: Senin, 22 Maret 2021 Fiorentina vs AC Milan (00.00 WIB) AS Roma vs Napoli (02.45 WIB)