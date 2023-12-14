Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kisah Andrea Pirlo Pernah Latih Cristiano Ronaldo di Juventus dan Sebut CR7 sebagai Pemain Profesional Sejati

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |06:01 WIB
Kisah Andrea Pirlo Pernah Latih Cristiano Ronaldo di Juventus dan Sebut CR7 sebagai Pemain Profesional Sejati
Cristiano Ronaldo ketika dilatih Andrea Pirlo di Juventus (Foto: REUTERS)
A
A
A

KISAH Andrea Pirlo dalam melatih sang megabintang sepakbola Cristiano Ronaldo menarik untuk diulas detailnya. Sebab legenda Juventus sangat senang dan bangga karena melatih pemain berlabel megabintang merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi dirinya.

Bahkan Andrea Pirlo menyebut bahwa sosok Crisitano Ronaldo ini merupakan sang pemain profesional sejati. Bagi kamu yang penasaran maka simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini.

Andrea Pirlo

Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (13/12/2023) terkait kisah Andrea Pirlo yang sangat bangga pernah melatih Cristiano Ronaldo.

Kisah Andrea Pirlo Pernah Latih Cristiano Ronaldo di Juventus

Pada musim 2020-2021, Andrea Pirlo ditunjuk menggantikan Maurizio Sarri sebagai pelatih Juventus yang pada saat itu diperkuat CR7 – juluka Cristiano Ronaldo. Selama melatih Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo dibikin takjub dengan sang penyerang top asal Portugal itu.

Melansir dari laman resmi Tuttomercatoweb. Andrea Pirlo bersaksi bagaimana Cristiano Ronaldo adalah pemain profesional sejati yang dapat dijadikan panutan. Sebab Ronaldo mencontohkan gaya hidup yang luar biasa mulai dari menjaga makan, pemulihan hingga saat latihan itu sendiri.

Halaman:
1 2
      
