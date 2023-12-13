Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Miris Stefano Beltrame, Rekrutan Baru Persib Bandung yang Hanya Main Sekali di Juventus

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |21:05 WIB
Kisah Miris Stefano Beltrame, Rekrutan Baru Persib Bandung yang Hanya Main Sekali di Juventus
Stefano Beltrame kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
KISAH miris Stefano Beltrame, rekrutan anyar Persib Bandung yang hanya main sekali di Juventus akan diulas oleh Okezone pada artikel ini. Seperti diketahui, Persib Bandung menunjukkan tren yang apik di Liga 1 musim 2023-2024 ini.

Meski sempat kesulitan di awal musim, tim berjuluk Pangeran Biru ini mulai bangkit setelah ditangani oleh Bojan Hodak. Kini, Persib merangsek ke papan atas klasemen.

Stefano Beltrame

Memasuki paruh musim dan menuju ke Championship Series, Bojan Hodak berusaha untuk terus memperkuat tim. Salah satunya dengan mendatangkan beberapa pemain anyar.

Menariknya, ada satu pemain yang memiliki pengalaman mentereng di Eropa yang didatangkan oleh Hodak. Dia adalah Stefano Beltrame.

Stefano Beltrame merupakan pemain berposisi gelandang serang yang berasal dari Italia Italia. Dirinya direkrut oleh Persib atas rekomendasi Bojan Hodak untuk memperkuat lini tengah setelah ditinggal legiun asingnya, Levy Madinda.

Sepanjang kariernya, Stefano Beltrame telah banyak membela klub-klub Eropa, seperti Go Ahead Eagles, FC Den Bosch, Sampdoria, hingga klub raksasa Italia, Juventus. Ya, Stefano Beltrame telah berseragam Juventus sejak 2013.

Kala itu, Stefano Beltrame masih bermain untuk tim Juventus U-19. Meski begitu, dirinya sempat menjajal tampil bermain di tim utama Juventus.

