Eks Pemain Juventus Stefano Beltrame Ungkap Alasan Gabung Persib Bandung

EKS pemain Juventus Stefano Beltrame ungkap alasan gabung Persib Bandung. Sang gelandang asal Italia bergabung pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024.

Beltrame mengatakan bahwa dirinya menerima penawaran sejak beberapa pekan lalu. Namun, dia masih belum mengetahui apa pun tentang Persib Bandung sebelumnya.

“Dan saya mulai mencari tahu di internet, karena sebelumnya saya tidak tahu (Persib). Setelah itu saya mau bergabung dan memilihnya untuk memberikan yang terbaik untuk tim terbesar di Indonesia ini. Saya suka atmosfer di sini,” ungkap Stefano Beltrame di Stadion Sidolig, Bandung, Jumat (8/12/2023).

Gelandang yang menggantikan posisi Levy Madinda sebagai pemain asing di Persib Bandung ini pun akui adanya perbedaan suasana. Sebab selama ini, dia lebih banyak menjalankan karir sepak bolanya di Eropa.

“Saya masih harus beradaptasi sedikit. Tapi untuk sepak bola, saya rasa itu sama dimanapun. Jadi sepak bola tetap sepak bola, dan saya akan tetap memberikan seratus persen kemampuan seperti di Eropa,” tegasnya.

Pemain yang mengenakan nomor punggung 93 ini di Persib Bandung ini membenarkan sudah cukup lama tidak bermain sebelum memutuskan bergabung dengan Pangeran Biru. Setidaknya sejak Juli 2023 setelah kontraknya bersama Maritimo yang berlaga di Liga Portugal berakhir.

“Tapi saya selalu berlatih setiap hari dengan tim di kota saya. Saya tetap berlatih bersama mereka. Jadi saya hanya perlu mengembalikan ritme bermain dan saya akan berada dalam kondisi siap dalam waktu dekat,” katanya.