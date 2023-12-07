Perbandingan Persib Bandung dengan Klub Malaysia Versi Kiper Anyar Maung Bandung Kevin Ray Mendoza

BANDUNG – Kiper anyar Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza, membandingkan tim barunya dengan klub Malaysia, Kuala Lumpur City FC, yang sebelumnya diperkuatnya. Kiper kelahiran Denmark berkewarganegaraan Filipina itu pun merasa salah satu perbedaan terdapat dari fasilitas.

Mendoza pun merasa atmosfer pertandingan di Persib Bandung luar biasa. Hal itu disampaikan usai dirinya timnya bertanding melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin 4 Desember 2023.

“Ada fasilitas bagus di sini, teman-teman di sini juga baik. Mereka menerima saya dan saya merasa seperti di rumah,” ungkap Kevin Ray Mendoza di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (7/12/2023).

“Atmosfernya luar biasa, sangat bagus dan sungguh luar biasa melihatnya,” tuturnya.

Alasan ini yang membuat Kevin semakin betah di Persib Bandung. Apalagi, dia sangat mengenal baik pelatih Persib Bandung, yakni Bojan Hodak.

“Dia pelatih yang bagus, terkadang keras tapi dia sosok yang baik. Jadi dia pelatih yang bagus,” jelas Kevin.