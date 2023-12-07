Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Perbandingan Persib Bandung dengan Klub Malaysia Versi Kiper Anyar Maung Bandung Kevin Ray Mendoza

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |19:24 WIB
Perbandingan Persib Bandung dengan Klub Malaysia Versi Kiper Anyar Maung Bandung Kevin Ray Mendoza
Kevin Ray Mendoza resmi gabung Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Kiper anyar Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza, membandingkan tim barunya dengan klub Malaysia, Kuala Lumpur City FC, yang sebelumnya diperkuatnya. Kiper kelahiran Denmark berkewarganegaraan Filipina itu pun merasa salah satu perbedaan terdapat dari fasilitas.

Mendoza pun merasa atmosfer pertandingan di Persib Bandung luar biasa. Hal itu disampaikan usai dirinya timnya bertanding melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin 4 Desember 2023.

Kevin Ray Mendoza

“Ada fasilitas bagus di sini, teman-teman di sini juga baik. Mereka menerima saya dan saya merasa seperti di rumah,” ungkap Kevin Ray Mendoza di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (7/12/2023).

“Atmosfernya luar biasa, sangat bagus dan sungguh luar biasa melihatnya,” tuturnya.

Alasan ini yang membuat Kevin semakin betah di Persib Bandung. Apalagi, dia sangat mengenal baik pelatih Persib Bandung, yakni Bojan Hodak.

“Dia pelatih yang bagus, terkadang keras tapi dia sosok yang baik. Jadi dia pelatih yang bagus,” jelas Kevin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1657907/voli-mph.webp
SEA Games 2025: Timnas Voli Putra Indonesia Raih Perak usai Takluk dari Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/menpora_erick_thohir.jpg
Target Terlewati! Erick Thohir Ungkap Kebangkitan Besar Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement