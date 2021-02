RCTI akan menyiarkan secara langsung tiga pertandingan dari lanjutan pekan ke-22 Liga Italia 2020-2021. Sebanyak tiga pertandingan yang dimaksud mempertemukan Napoli vs Juventus, Spezia vs AC Milan dan Inter Milan vs Lazio.

Laga Napoli vs Juventus jadi yang pertama disiarkan dan digelar. Laga ini akan dilangsungkan di Stadion San Paolo pada Minggu 14 Februari 2021 pukul 00.00 WIB. Laga ini berarti penting bagi Napoli dan Juventus yang di awal musim sama-sama mengusung gelar juara.

(Cristiano Ronaldo (tengah) di laga Juventus vs Inter Milan)

Kabarnya jika Napoli kalah dalam laga ini, Gennaro Gattuso akan terdepak dari jabatannya sebagai pelatih Partenopei –julukan Napoli. Hal itu karena dalam tiga laga terakhir di Liga Italia 2020-2021, Napoli hanya menang satu kali dan kalah dua kali.

Sementara di Coppa Italia, Lorenzo Insigne dan kawan-kawan baru saja disingkirkan Atalanta di babak semifinal dengan agregat 1-3. Bagaimana dengan Juventus? Perlahan skuad asuhan Andrea Pirlo berada di trek yang benar untuk bersaing di jalur juara Liga Italia 2020-2021.

Saat ini Juventus berada di posisi tiga dengan koleksi 42 angka, terpaut tujuh poin dari AC Milan di puncak klasemen. Namun, Juventus bisa merapatkan jarak dari AC Milan karena mereka memiliki satu tabungan pertandingan.

Kemudian, laga kedua yang disiarkan RCTI mempertemukan Spezia vs AC Milan pada Minggu 14 Februari 2021 pukul 02.45 WIB. Kesempatan Milan menjaga posisi puncak tetap mereka kuasai kelar pekan ke-22 Liga Italia 2020-2021 sangat besar.

Sebab, skuad asuhan Stefano Pioli itu hanya dihadapkan Spezia, tim yang hanya dua strip di atas zona degradasi. Bahkan AC Milan berpotensi menjauh dari Inter Milan yang menempati posisi dua dengan 47 poin. (AC Milan akan bertandang ke markas Spezia) Hal itu karena di akhir pekan ini, Inter Milan dihadapkan dengan klub kuat lain, Lazio. Laga ini akan disiarkan RCTI pada Senin 15 Februari 2021 pukul 02.45 WIB. Berikut jadwal siaran langsung pekan ke-22 Liga Italia 2020-2021 di RCTI: Minggu, 14 Februari 2021 Napoli vs Juventus (00.00 WIB) Spezia vs AC Milan (02.45 WIB) Senin, 15 Februari 2021 Inter Milan vs Lazio (02.45 WIB)