PORTO – FC Porto kembali menolak penawaran kedua Manchester United untuk bek kiri mereka, Alex Telles. Pasalnya, harga yang disodorkan Man United tidak sesuai dengan harapan klub asal Portugal tersebut.

Sebelumnya, manajemen Setan Merah menawarkan 12 juta pounds atau sekira Rp228 miliar agar Telles bisa mendarat ke Old Trafford. Namun, harga itu lebih rendah dari yang diminta klub asal Portugal tersebut.

Pemain berusia 27 tahun dihargai 18 juta pounds atau setara Rp344 miliar oleh Porto. Telles sendiri masih memiliki kontrak bersama Porto hingga setahun mendatang.

Baca juga: Alex Telles Beri Kode Segera Menuju Man United?

Terbaru, laporan media Portugal, A Bola, Porto juga menolak tawaran kedua Man United sebesar 13 juta pounds atau setara Rp247 miliar. Dengan demikian Setan Merah harus mengajukan tawaran ketiga sebelum jendela transfer ditutup pada Senin 5 Oktober 2020 mendatang.

Laporan media Inggris, The Guardian mengklaim pemain asal Brasil itu telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Man United dengan kontrak empat tahun di Old Trafford. Jika ia resmi menjadi pemain Man United, Telles akan mendapatkan gaji sebesar 70 ribu pounds atau setara Rp1,3 miliar per pekan.

Guardian dalam laporan lanjutan mereka mengabarkan bahwa Man United sudah secara resmi mengajukan penawaran kepada Porto untuk mendapatkan Telles. Mereka mengajukan tawaran sebesar 12 juta pounds untuk mendapatkan bek kiri tersebut.

Meskipun Porto berharap lebih, manajemen klub berniat untuk menerima tawaran Man United. Pasalnya, dana segar dari Setan Merah bisa menutup sebagian kerugian mereka akibat pandemi virus corona.

Jika Telles berseragam Man United, ia akan memberikan persaingan bagi Luke Shaw di posisi bek kiri. Sementara memungkinkan Brandon Williams, yang selama ini menjadi deputi Shaw, akan pindah ke posisi favoritnya untuk bersaing dengan Aaron Wan-Bissaka di sektor bek kanan. Sementara itu, Telles mengaku tidak memikirkan isu kepindahannya ke Man United. Dia lebih memilih fokus bermain bersama klubnya saat ini. “Saya seorang pria yang fokus pada pekerjaan, orang percaya apa yang mereka inginkan, mengatakan apa yang mereka inginkan di koran, tetapi yang paling penting adalah fokus pada pekerjaan saya,” kata Alex Telles kepada Sport TV mengutip Metro. “Anda tahu itu dan begitu juga rekan satu tim saya, apa pun yang terjadi, saya fokus pada klub, saya di sini, saya bermain,” lanjut Telles yang kontraknya habis saat musim 2020-2021 berakhir.