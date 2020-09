Hal itu dapat dilihat dari statistik permainan Sociedad vs Madrid. Klub asuhan Zinedine Zidane itu tercapat menguasai permainan sebanyak kurang lebih 70%. Dengan sangat mendominasi itu, tak heran jika Madrid bisa melesatkan 16 tendangan dan empat di antaranya tepat mengarah kea rah gawang.

Jumlah operan yang dilakukan Madrid pun jauh lebih banyak ketimbang Sociedad. Tercatat Madrid melakukan 693 umpan, sedangkan Sociedad hanya 330 saja. Tingkat akurasi umpan Madrid pun terbilang sangat baik, karena hampir 90% akurasinya sangat tepat.

Salida difícil, buen partido del equipo, faltó el gol.

Ya sabemos cómo es esto. Toca seguir trabajando.

A difficult start. A good team performance with only goals missing. We know how this works and we'll keep working.#HalaMadrid

