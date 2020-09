LONDON – Tottenham Hotspur resmi mendatangkan Sergio Reguilon dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Tottenham mengumumkan secara resmi perekrutan Reguilon pada Sabtu 19 September 2020 malam WIB.

Tottenham telah memenangkan perlombaan untuk mendapatkan bek kiri tersebut setelah bersaing dengan Manchester United. Tottenham berhasil mengamankan jasa Reguilon dengan harga 28 juta pounds atau sekira Rp534 miliar.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from Real Madrid!#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XYBxS4w4Sd — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020