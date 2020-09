LIVERPOOL – Gelandang asal Spanyol, Thiago Alcantara, baru saja tiba di markas latihan Liverpool. Pesepakbola 29 tahun itu menghampiri markas latihan Liverpool untuk finalisasi kontrak demi bergabung bersama The Reds –julukan Liverpool.

Dalam satu hari terakhir, rumor bergabungnya Thiago ke Liverpool berembus kencang. Isu itu pertama kali dimunculkan jurnalis olahraga asal Inggris, David Ornstein. Hal itu pun diamini jurnalis ternama yang dikenal sebagai pakar transfer, Fabrizio Romano.

🚨 Thiago has arrived at Melwood! 🚨



He's set to complete his move from Bayern Munich to the Premier League champions today...🤝🔴— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 18, 2020