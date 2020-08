TURIN – Raksasa Italia, Juventus baru saja merilis jersey ketiga mereka untuk musim baru 2020-2021 nanti. Warna oranye terlihat mendominasi dengan tambahan corak berwarna hitam pada seragam ketiga dari tim berjuluk Bianconeri tersebut.

Nuansa oranye dan corak hitam dipilih sebagai lambang dari semangat para penggawa Juventus di lapangan. Peluncuran jersey ketiga ini juga menandakan era baru bagi tim arahan Andrea Pirlo musim depan.

