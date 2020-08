EMIL Roback saat ini sedang menjadi perbincangan bagi para pendukung AC Milan. Sebab striker berusia 17 tahun itu digadang-gadang bakal didatangkan Milan dari klub asal Swedia, Hammaraby IF pada musim panas 2020.

Lantas siapa sebenarnya Roback? Roback adalah pesepakbola asal Swedia yang namanya kini tengah naik daun. Ia memulai karier sepakbolanya dari tim Hammaraby IF U-17, klub yang hampir 25% sahamnya dimiliki oleh Zlatan Ibrahimovic.

Roback arriving at La Madonnina clinic for his medical

pic.twitter.com/RHS2nKBMWj