LONDON – Chelsea telah memastikan diri tampil di final Piala FA 2019-2020, setelah mengalahkan Manchester United 3-1 pada semifinal yang berlangsung di Wembley Stadium, Senin (20/7/2020) dini hari WIB. Penampilan apik Chelsea saat menaklukkan Man United membuat sang Pelatih, Frank Lampard, senang.

Lampard menyatakan dirinya tidak bisa meminta lebih dari apa yang telah para pemainnya tampilkan ketika melawan Man United. Menurut juru taktik berpaspor Inggris itu, Chelsea bahkan bermain apik ketika Man United mengubah strateginya.

"Saya tidak bisa meminta lebih dari para pemain daripada itu. Etos kerja dan tingkat kinerja. Kami ada di puncak dan ketika mereka mengubah sistem kami kami bahkan lebih baik. Saya sangat bangga dengan kinerja tersebut,” ujar Lampard, menyadur dari BBC, Senin (20/7/2020).

Pujian pantas para pemain Chelsea terima karena mereka telah bermain luar biasa sepanjang pertandingan. Dalam pertandingan itu, kendali permainan berada di tangan Chelsea yang memiliki penguasaan bola lebih banyak. Meski begitu, Chelsea tidak serta-merta bisa menembus pertahanan Man United dengan mudah.

Gol pertama untuk Chelsea baru tercipta pada tambahan waktu babak pertama melalui aksi Olivier Giroud. The Blues -julukan Chelsea- menambah keunggulan pada babak kedua, berkat sumbangan Mason Mount (46’) dan gol bunuh diri kapten Man United, Harry Maguire (74’).

Man United memperkecil kedudukan melalui penalti Bruno Fernandes (84'), tetapi itu tidak mengubah hasil akhir pertandingan. Chelsea tetap melenggang ke final dengan mengantongi kemenangan besar 3-1 atas The Red Devils -julukan Man United. Kemenangan memutus catatan buruk The Blues yang selalu kalah setiap kali berjumpa Man United pada musim ini.

Sementara itu, kemenangan atas Man United seakan jadi jawaban Chelsea dari setiap kritik yang The Blues terima akhir-akhir in. Chelsea menerima banyak kritik setelah kalah 0-3 dari Sheffield United di Liga Inggris. Hasil negatif itu membuat Chelsea banjir kritik karena The Blues memiliki penguasaan bola hingga 76 persen, tetapi tidak mampu menctak gol.

Lampard menyatakan Chelsea telah melakukan banyak perbaikan usai kalah dari Sheffield. Hasilnya dapat dilihat dari kemenangan 1-0 Chelsea atas Norwich di Liga Inggris dan keberhasilan The Blues membantai Man United 3-1.

Lampard pun menyebut para pemain layak mendapatkan kredit atas kinerja mereka dalam dua pertandingan terakhir. Chelsea telah kembali ke trek kemenangan jelang berakhirnya musim ini.

"Di mana kami berada di sana akan terjadi bahwa kami memiliki beberapa tampilan buruk seperti melawan Sheffield United. Kami telah melakukan banyak pekerjaan dalam beberapa hari terakhir dan para pemain layak mendapatkan kredit dalam jumlah besar.