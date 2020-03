MUNICH – Laga Bayern Munich vs Chelsea yang merupakan pertandingan leg II babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 pada Kamis 19 Maret 2020 dini hari WIB, kemungkinan digelar tanpa penonton. Seperti diberitakan Daily Mail, Selasa (10/3/2020), keputusan itu diambil untuk mencegah penyebaran virus korona yang lebih besar lagi.

Sekadar informasi, pemerintah Bavaria –tempat Bayern bermarkas– baru-baru ini mengeluarkan kebijakan. Pemerintah Bavaria melarang seluruh event yang dihadiri lebih dari 1.000 penonton.

Karena itu, laga Bayern vs Chelsea otomatis akan dilarang, mengingat kapasitas Stadion Allianz Arena mencapai 75.024 penonton. Karena itu, agar pertandingan bisa tetap dilangsungkan di Allianz Arena, laga pun akan digelar tanpa kehadiran penonton.

BACA JUGA: Jadwal Liga Champions 2019-2020, Rabu 11 Maret

Laga Bayern vs Chelsea pun bukan satu-satunya pertandingan di leg II babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 yang digelar tanpa penonton. Selain laga di atas, ada juga pertandingan Valencia vs Atalanta, Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund dan Juventus vs Olympique Lyon yang dilangsungkan secara tertutup.

Bukan tak mungkin dalam beberapa hari ke depan, akan ada lebih banyak pertandingan yang dilangsungkan secara tertutup. Di Jerman sendiri, tercatat ada 1.139 orang yang dikonfirmasi terkena virus korona. Dari 1.139 orang itu, 256 di antaranya berasal dari daerah Bavaria. Karena itu, pemerintah Bavaria tidak mau mengambil risiko dengan mengizinkan event besar layaknya laga Bayern vs Chelsea tetap dilangsungkan dengan kehadiran penonton. Okezonebola #tempatnyagilabola