NAPLES – Skuad Barcelona sedang harap-harap cemas. Sebab, pada Rabu 26 Februari 2020 dini hari WIB mereka akan menjalani laga leg I babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 kontra Napoli di Stadion San Paolo, Italia.

Hanya saja, bukan Napoli racikan Carlo Ancelotti yang ditakuti Lionel Messi dan kawan-kawan melainkan wabah Virus Korona yang melanda Italia. Sekadar informasi, sejumlah ajang olahraga di daerah Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria dan Piedmonte ditunda karena penyebaran Virus Korona di Italia.

(Laga Inter vs Sampdoria harus ditunda)

Akibatnya, perdana menteri Italia Giuseppe Conte menginstruksikan untuk menunda semua event olahraga di daerah tersebut. Karena itu, imbasnya empat pertandingan Liga Italia yang sedianya digelar akhir pekan lalu mengalami penundaan. Sebut saja Inter Milan vs Sampdoria, Torino vs Parma, Hellas Verona vs Cagliari dan Atalanta vs Sassuolo.

Sebenarnya, hingga kini tidak ada pasien yang terkena Virus Korona di wilayah Naples. Hanya saja, menurut laporan Daily Mail, Senin (24/2/2020), petugas bandara Naples telah menyiagakan alat untuk mendeteksi suhu badan sejak akhir pekan lalu.

Ketika ada orang yang hendak masuk ke wilayah mereka dan dicek suhu tubuhnya tinggi, orang tersebut akan dibawa ke rumah sakit. Karena itu, ketika dicek Antoine Griezmann dan kawan-kawan memiliki suhu tubuh yang tinggi, mereka akan dibawa ke rumah sakit dan bukan tak mungkin absen di laga kontra Napoli. Sejauh ini di Italia sudah ada 150 orang yang terjangkit Virus Korona. Dari 150 orang itu, tiga di antaranya meninggal dunia. Karena itu, Conte juga berencana menunda seluruh event olahraga akhir pekan ini, termasuk laga pekan ke-26 Liga Italia 2019-2020 yang mempertemukan Juventus vs Inter Milan.