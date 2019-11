VILLARREAL – Pertandingan antara Villarreal vs Atletico Madrid tampaknya akan menjadi laga Liga Spanyol pertama yang tampil di Amerika Serikat (AS). Kepastian itu masih akan menunggu dari persetujuan Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF) untuk dibolehkan atau tidak.

Seperti apa yang dikatakan Presiden Villarreal, Fernando Ruig, saat ini pihaknya sedang menunggu kabar dari RFEF tentang disetujui atau tidaknya melakukan pertandingan melawan Atletico di AS. Jika disetujui, maka Ruig mengaku sangat bahagia karena momen tersebut bisa dijadikan ajang promosi sepakbola Spanyol kepada masyarakat AS.

Baca Juga: Ketimbang Griezmann, Simeone Lebih Kehilangan Hernandez

Selain untuk memperkenalkan sepabola Spanyol, Ruig juga merasa laga itu bisa semakin mempererat hubungan antara Villarreal dengan fans klubnya di AS. Karena banyak hal positif itulah Ruig pun sangat ingin laga Villarreal vs Atletico di AS tersebut disetujui.

“Liga Spanyol, bersama Villarreal dan Atletico Madrid, telah mengajukan permintaan resmi kepada RFEF untuk memainkan pertandingan Villarreal vs Atletico, sesuai dengan matchday ke-16 Liga Spanyol 2019-2020 pada 6 Desember 2019 di Stadion Hard Rock di Miami, Florida, AS,” kata Ruig, dikutip dari laman resmi Villarreal, Jumat (18/10/2019).

“Permintaan itu merupakan bagian dari strategi untuk mengembangkan Liga Spanyol di kancah internasional. Ada jutaan penggemar Liga Spanyol di seluruh dunia. Membawa klub lebih dekat dengan para penggemar merupakan sebuah peluang penting untuk terhubung dengan mereka dan terus bekerja agar bisa menumbuhkan (popularitas) Liga Spanyol di tingkat dunia,” tambahnya. Tentu menarik jika akhirnya RFEF menyetujui laga Villarreal vs Atletico tersaji di AS. Sebab pertandingan tersebut menjadi sebuah sejarah tersendiri di Liga Spanyol, karena itu akan menjadi laga pertama Liga Spanyol yang bermain di luar Spanyol, khususnya di AS.