SEBANYAK delapan pertandingan digelar di matchday kedua Fase Grup Liga Champions 2019-2020 malam dan dini hari nanti. Kedelapan pertandingan itu melibatkan para peserta dari Grup A hinga D.

Laga pembuka matchday kedua Fase Grup Liga Champions 2019-2020 mempertemukan Real Madrid vs Club Brugge pada Selasa (1/10/2019) pukul 23.55 WIB. Los Blancos –julukan Madrid– siap membidik Brugge, setelah di laga pertama tim asuhan Zinedine Zidane itu secara tidak diduga dihajar Paris Saint-Germain (PSG) 0-3.

Di saat yang bersamaan dengan laga Madrid vs Brugge, juga menggelar pertandingan yang mempertemukan Atalanta vs Shakhtar Donetsk. La Dea –julukan Atalanta– tentu tak mau hanya numpang lewat di Liga Champions. Sebab, pada laga pertama tim yang ditangani Gian Piero Gasperini itu kalah 0-4 dari Dinamo Zagreb.

BACA JUGA: Laga Kandang Man City di Liga Champions Minim Penonton, Ini Respons Guardiola

Kemudian pada pukul 02.00 dini hari WIB bakal digelar enam pertandingan serentak. Pertandingan-pertandingan itu mempertemukan Galatasaray vs PSG, Tottenham Hotspur vs Bayern Munich, Crvena Zvezda vs Olympiacos, Manchester City vs Dinamo Zagreb, Juventus vs Bayer Leverkusen dan Lokomotiv Moskow vs Atletico Madrid.

Dari enam pertandingan yang digelar bersamaan, pertandingan yang mempertemukan Tottenham vs Bayern paling dinanti. Sebab, sederet pemain bintang bakal saling bentrok, terutama duel adu tajam antara Robert Lewandowski dan Harry Kane. Baik Lewandowski dan Kane juga sama-sama telah mencetak gol di Liga Champions 2019-2020, tepatnya satu bola. Karena itu, menarik menanti jalannya matchday kedua Fase Grup Liga Champions 2019-2020 pada dini hari nanti. Berikut jadwal matchday kedua Fase Grup Liga Champions 2019-2020, Rabu 2 Oktober: (Foto: Soccerway)