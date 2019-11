KOMPETISI antarklub Eropa paling prestisius, Liga Champions, bakal kembali bergulir malam ini. Ajang yang pertama kali digelar pada musim 1955-1956 itu bakal memasuki musim ke-65 pada 2019-2020.

Laga pertama Liga Champions 2019-2020 bakal menggulirkan dua pertandingan sekaligus. Dua pertandingan yang dimaksud mempertemukan Inter Milan vs Slavia Praha dan Olympique Lyon kontra Zenit st Peterburg yang bergulir pada Selasa (17/9/2019) pukul 23.55 WIB.

(Napoli saat menang 1-0 atas Liverpool musim lalu. Foto: REUTERS)

Setelah dua laga di atas, dilanjutkan enam pertandingan lain yang bergulir pada dini harinya pukul 02.00 WIB. Keenam pertandingan itu mempertemukan Napoli vs Liverpool, Chelsea vs Valencia, Ajax Amsterdam vs Lille, Benfica vs RB Leipzig, Borussia Dortmund vs Barcelona dan Red Bull Salzburg vs KRG Genk.

Liverpool yang berstatus sebagai juara bertahan, praktis mencoba mempertahankan gelar yang mereka raih musim lalu. Kepantasan The Reds –julukan Liverpool– mempertahankan trofi si Kuping Besar langsung diuji Napoli, tim yang sempat mengalahkan mereka 1-0 di matchday kedua Grup C Liga Champions 2018-2019.

Selain Liverpool, kiprah Chelsea di bawah arahan pelatih Frank Lampard juga menarik dinanti. Terlebih, laga kontra Valencia adalah pertandingan pertama Lampard di Liga Champions dalam statusnya sebagai pelatih. Kemudian, kiprah Ansu Fati bersama Barcelona juga menarik untuk dinanti. Winger 16 tahun itu berpotensi mencetak sejarah jika diturunkan pelatih Ernesto Valverde di laga dini hari nanti. Namun, keseruan laga-laga di atas barulah awalan. Diyakini masih banyak pertandingan berkelas yang akan dihadirkan klub-klub kontestan Liga Champions 2019-2020. Berikut jadwal Liga Champions malam ini dan dini hari nanti: (Foto: Soccerway)