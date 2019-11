BARCELONA – Pemandangan yang tidak enak terlihat di pertengahan laga Barcelona vs Arsenal yang tergelar di Estadio Camp Nou pada Senin 5 Agustus 2019 dini hari WIB. Saat itu, megabintang Barcelona, Lionel Messi, terlihat tidak menyambut jabatan tangan yang diulurkan rekan setimnya, Antoine Griezmann.

Dalam laga tersebut, Griezmann bermain sejak awal. Pria berpaspor Prancis itu beroperasi sebagai penyerang tengah, diapit dua winger yakni Ousmane Dembele dan Carles Perez. Kemudian pada menit 79, pelatih Barcelona Ernesto Valverde memutuskan untuk mengganti Griezmann dengan pemain muda Blaugrana, Alex Collado.

Barça really spent 100+mil on Griezmann only for Messi to give him the Ibra treatment. I smell another CL disaster classic on the horizon for this club. Ahhh, cannot wait for the memes. pic.twitter.com/5dgzXJSjNM — PjanićAttack (@Nihooo_1897) August 5, 2019