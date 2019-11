Neto sendiri bakal berseragam Barcelona hingga empat musim ke depan, atau akan berakhir pada akhir musim 2022-2023 mendatang. Dalam kontrak pembeliannya pun, Neto dipasang harga klausul lepas sebesar 200 juta euro. Menarik tentu melihat aksi Neto bersama Barcelona di musim 2019-2020 nanti.

🔝 Here is @Neto_Murara, Barça´s new signing 🇧🇷 pic.twitter.com/kMwqWXtu2V