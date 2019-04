MANCHESTER – Laga panas bakal tersaji tengah pekan ini, tepatnya saat Manchester United menjamu Manchester City di laga tunda Liga Inggris 2018-2019, Kamis 25 April 2019 dini hari WIB. Salah satu media ternama asal Inggris, Sky Sports, pun tidak mau ketinggalan menyambut laga yang menentukan kiprah kedua tim di Liga Inggris musim ini.

Dalam pertandingan nanti, Sky Sports mengundang Joe Hart dan Roy Keane sebagai komentator. Sekadar diketahui, Hart pernah berstatus sebagai kiper Man City dalam kurun 2006-2018. Sementara Keane, sempat mengecap seragam Man United dalam periode 1993-2005.

(Roy Keane (paling kiri) saat menjadi komentator Liga Champions)

Bahkan agar suasana semakin menarik, Sky Sports membuat konsep layaknya pertandingan tinju. Nantinya, Hart akan duduk di sudut biru, sedangkan Keane berada di sudut merah. Melihat hal itu, diyakini debat panas akan melibatkan kedua sosok di atas ketika pra-pertandingan atau pascalaga.

Terlebih, Keane sempat mengkritik Hart habis-habisan, sewaktu eks kiper Tim Nasional (Timnas) Inggris itu membela Man City. Pada medio 2013, Keane menyebut Hart sebagai sosok arogan dan kerap membuat blunder. Jika dipercaya sebagai pelatih Man City, Keane mengaku akan mencadangkan Hart sejak enam bulan sebelumnya.

Roy Keane & Joe Hart will cover the Manchester-derby on Wednesday for Sky Sports.... here’s just a friendly reminder that Keane has labelled Joe Hart “arrogant” and that he should have been “dropped” by England already in 2013. This is going to be interesting 😂 pic.twitter.com/G4v6rXEG3K— Real Talk Manchester City ⚽️ (@RealTalkMCFC) April 22, 2019