TENGAH pekan ini akan digelar empat pertandingan yang artinya melibatkan delapan klub Liga Inggris 2018-2019. Kedelapan klub itu akan melakoni pertandingan ke-35 mereka di Liga Inggris 2018-2019.

Dari empat pertandingan itu, sebanyak dua laga di antaranya akan disiarkan secara live streaming oleh media online kesayangan Anda, Okezone. Pertandingan pertama yang disiarkan ialah Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion pada Rabu 24 April 2019 mulai pukul 01.15 WIB.

Baik Tottenham dan Brighton sama-sama membidik kemenangan di laga kali ini demi merealisasikan ambisi masing-masing. The Lilywhites –julukan Tottenham– membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang finis di posisi empat besar. Sementara The Seagulls –julukan Brighton– membutuhkan tambahan tiga poin demi terhindar dari jeratan degradasi.

Akan tetapi jika melihat kondisi terkini dan rekor pertemuan, Christian Eriksen dan kawan-kawan dijagokan meraih kemenangan. Terakhir kali Tottenham menjamu Brighton ialah di pekan 17 Liga Inggris 2017-2018 yang berlangsung di Wembley. Saat itu, Tottenham menang 2-0 lewat gol-gol dari Serge Aurier dan Son Heung-min. Laga Tottenham vs Brighton dapat disaksikan di sini.

Sementara itu, satu laga lain yang disiarkan Okezone mempertemukan Manchester United vs Manchester City. Sama seperti laga Tottenham vs Brighton, hasil pertandingan Man United vs Man City juga penting bagi kedua tim.

Man United membutuhkan tiga poin untuk menjaga asa finis di posisi empat besar. Sementara Man City wajib mengemas tiga angka untuk bersaing dengan Liverpool di jalur juara Liga Inggris 2018-2019.

Jika melihat kondisi terkini, The Citizens –julukan Man City– dijagokan meraih kemenangan, mengingat mereka selalu menang dalam 10 laga terakhir di Liga Inggris 2018-2019. Sementara Man United kalah tiga kali dalam lima laga terakhir. Terbaru, mereka dihancurkan Everton 0-4!

Meski begitu, apa pun bisa terjadi di sepakbola, termasuk bagi Man United menundukkan Man City. Sebab jika kalah di laga ini, peluang Man United untuk mentas di Liga Champions 2019-2020 semakin tipis. Laga Man United vs Man City dapat disaksikan di sini.

Berikut jadwal live streaming Liga Inggris 2018-2019 tengah pekan ini di Okezone:

Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion (Rabu, 24 April 2019 pukul 01.15 WIB)

Manchester United vs Manchester City (Kamis, 25 April pukul 01.30 WIB)

