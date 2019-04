PRAHA – Chelsea sukses menang tipis 1-0 di markas Slavia Praha dalam leg I babak Perempatfinal Liga Eropa 2018-2019. Hasil positif tersebut coba diteruskan ke pekan ke-34 Liga Inggris 2018-2019 karena Si Biru akan bertandang ke Stadion Anfield, markas Liverpool, pada Minggu 14 April malam WIB.

Partai tersebut bisa saja menjadi penentu perebutan gelar juara Liga Inggris 2018-2019. Chelsea sebelumnya pernah mengandaskan harapan Liverpool ketika merebut kemenangan 2-0 di Stadion Anfield pada pekan-pekan terakhir Liga Inggris 2013-2014.

Bek Chelsea, Cesar Azpilicueta, sesumbar timnya akan kembali menorehkan luka bagi Liverpool. Pria asal Spanyol itu mengaku cukup senang dapat mengganggu pesta Si Merah lima tahun lalu di stadion keramat tersebut.

“Kami mendatangi kandang mereka dan sudah ada pesta yang disiapkan. Kami datang dengan ide yang jelas dan mengalahkan mereka dengan skor 2-0 sangat penting. Sebuah kemenangan penting bagi penggemar dan klub,” tutur Cesar Azpilicueta, mengutip dari Four Four Two, Jumat (12/4/2019).

“Kami menikmati hari itu dan semoga bisa mengulanginya besok. Ini bukan soal membuat mereka frustrasi, tetapi tentang memainkan permainan sendiri. Kami tahu mereka sedang berjuang meraih gelar, sementara buat kami setiap poin berharga untuk masuk empat besar,” imbuh pemain berusia 29 tahun itu.

