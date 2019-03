WATFORD – Manajer Watford, Javi Gracia, siap untuk mengganggu pesta Ole Gunnar Solskjaer bersama Manchester United akhir pekan ini. Ia yakin The Hornets bakal meraih kemenangan di Stadion Old Trafford pada pekan ke-32 Liga Inggris 2018-2019 jika bermain seperti biasa.

Seperti diketahui, Man United resmi menunjuk Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer permanen, menggantikan Jose Mourinho yang dipecat pada Desember 2018. Pria berkebangsaan Norwegia itu diikat kontrak selama tiga tahun hingga Juni 2022.

Partai pertama Solskjaer sebagai Manajer permanen Man United tiba pada Sabtu 30 Maret 2019 malam WIB kontra Watford di Stadion Old Trafford. Sebelum memasuki laga tersebut, Setan Merah sudah dua kali menelan kekalahan beruntun dari Arsenal di Liga Inggris dan Wolverhampton Wanderers di Piala FA.

“Pertama-tama, selamat untuk Ole. Saat ini United adalah salah satu tim dengan penampilan yang lebih baik. Jika klub memperpanjang kontraknya dan dia memutuskan bertahan, itu karena dia sangat bahagia di sana. Mereka ada dalam posisi yang bagus untuk berkembang. Mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau,” tutur Javi Gracia, mengutip dari Four Four Two, Jumat (29/3/2019).

“Saya yakin melawan Manchester (united) akan sulit. Akan tetapi, kami selalu bertarung dengan sengit melawan mereka. Walau kalah, hasilnya selalu tipis, 1-0, 2-1. Saya yakin kami punya kesempatan jika bermain seperti biasa,” imbuh pelatih berusia 48 tahun itu.

Usai menghadapi Watford, Man United dihadapkan pada partai tengah pekan di Liga Inggris melawan Wolverhampton Wanderers di Stadion Molineux. Pertandingan tersebut dapat menjadi sarana balas dendam Ole Gunnar Solskjaer dan anak asuhnya atas kekalahan di Piala FA dua pekan lalu.

(fmh)