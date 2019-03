LONDON – Hasil buruk dialami Manchester United dini hari tadi. Bertandang ke markas Arsenal di lanjutan pekan 30 Liga Inggris 2018-2019, The Red Devils –julukan Man United– takluk 0-2.

Dari jalannya laga tersebut, ada kejadian menarik di menit 69. Setelah Arsenal mencetak gol kedua lewat eksekusi penalti Pierre-Emerick Aubameyang, salah satu fans Arsenal menerobos barikade pengamanan.

Salah satu suporter tersebut masuk ke lapangan demi merayakan gol bersama para pemain The Gunners –julukan Arsenal. Akan tetapi, sebelum merayakan gol bersama Aubameyang dan kawan-kawan, tingkah jahil dilakukan suporter tersebut.

Ia kedapatan mendorong bek Man United, Chris Smalling. Beruntung baginya, Smalling sama sekali tidak terpancing emosinya. Eks pemain Fulham itu tetap berkepala dingin, meski timnya sedang tertinggal 0-2.

🗣 "You absolute numpty"



The last thing we wanted to see today, another pitch invader, this time at the Emirates 🙄 pic.twitter.com/M5AZ6WO9T4— Soccer AM (@SoccerAM) March 10, 2019