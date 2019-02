LONDON – Manajer interim Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mengaku tugas utamanya selama menangani Setan Merah adalah mengembalikan keceriaan para pemain. Selain itu, pria asal Norwegia tersebut juga diminta menghidupkan kembali gaya permainan menyerang yang sempat hilang di bawah asuhan Jose Mourinho.

Sebagaimana diketahui, Solskjaer ditunjuk menangani Man United sejak 21 Desember 2018 menggantikan Jose Mourinho yang dipecat. Pria berusia 45 tahun itu dipercaya menangani Paul Pogba dan kawan-kawan setidaknya hingga akhir musim 2018-2019.

(Baca juga: Solskjaer Beberkan Penyebab Absennya Rashford di Laga Kontra Fulham)





Tangan dingin Ole Gunnar Solskjaer sudah terbukti dengan 10 kemenangan dari 11 laga perdananya di semua kompetisi. Permainan Man United di bawah asuhannya juga memikat sehingga membuat para penggemar kembali bergairah dan menginginkannya tetap berada di klub pada musim depan.

“Ini bukan soal bagaimana saya mempertahankan pekerjaan. Tentu saja, Manchester United adalah tempat impian semua orang. Akan tetapi, tugas saya, setidaknya hingga musim panas, adalah bermain dengan cara tertentu, mengembalikan mood para pemain, dan menuai hasil positif,” tutur Ole Gunnar Solskjaer, dilansir dari Four Four Two, Minggu (10/2/2019).

“Saya menyukai setiap menit berada di sini dan akan melakukan apa saja yang dibutuhkan. Pekerjaan saya bukan hanya bagaimana mengembalikan senyum para pemain, tetapi juga bagaimana membuat mereka menikmati latihan,” imbuh pria berjuluk Si Pembunuh Berwajah Bayi itu.

Solskjaer kini fokus membawa Man United untuk finis di empat besar Liga Inggris 2018-2019. Selain itu, ia juga menargetkan melaju sejauh mungkin pada Liga Champions serta Piala FA 2018-2019.

(fmh)